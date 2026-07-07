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Soberana paliza de Reales sobre Filis

La ofensiva de Kansas City castigó al pitcher estelar de Filadelfia Cristopher Sánchez

Por AP

Julio 07, 2026 03:00 a.m.
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Soberana paliza de Reales sobre Filis
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      KANSAS CITY, Missouri.- El venezolano Salvador Pérez, Luke Maile, Lane Thomas y Tyler Tolbert conectaron jonrones, y los Reales de Kansas City castigaron el lunes al estelar de los Filis, Cristopher Sánchez, de República Dominicana, con nueve carreras limpias —la peor cifra de su carrera— en una victoria 15-1 sobre Filadelfia.

      Los Reales (36-54), que llegaron al juego con el segundo peor récord del béisbol, anotaron en cada entrada y lograron un máximo de la temporada de 15 carreras con 22 imparables. Tyler Tolbert tuvo el primer juego de cinco hits de su carrera, y el primero de un jugador de los Reales desde 2022.

      Noah Cameron (5-6) permitió una carrera con seis imparables, otorgó cinco bases por bolas y ponchó a siete en cinco entradas. Los Filis anotaron en la parte alta de la primera, pero quedaron maniatados el resto del camino pese a tener al menos un corredor en base en cada entrada.

      La cifra previa más alta de Sánchez en carreras limpias permitidas era siete. El zurdo de 29 años, que trabajó 3 1/3 entradas, cedió seis carreras en la primera, igualando su peor actuación de la temporada, registrada el 23 de abril ante los Cachorros de Chicago. Sánchez (10-4) permitió 12 hits y registró una base por bolas y un ponche, mientras su efectividad subió de 2,00 a 2,62.

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      En la parte baja de la primera, Bobby Witt Jr. anotó por elección del fildeador cuando los Filis no pudieron completar una doble matanza para terminar la entrada. Los siguientes tres bateadores de los Reales conectaron sendos sencillos antes de que Luke Maile siguiera con un jonrón de tres carreras en su primer turno al bate de la temporada.

      Pérez aumentó el sufrimiento de Sánchez con su onceavo jonrón en la segunda. Fue el cuadrangular 314 de su carrera, quedando a tres de George Brett por la mayor cantidad en la historia de la franquicia.

      El bateador designado de Filadelfia, Kyle Schwarber, quien lidera las Grandes Ligas con 30 jonrones, fue expulsado en la sexta entrada por discutir una decisión de swing contenido tras su tercer ponche de la noche. Fue la primera expulsión de la temporada para Schwarber, quien también recibió una base por bolas.

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