logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Superó España a la República Checa 3-1

Por AP

Octubre 04, 2026 03:00 a.m.
A
Superó España a la República Checa 3-1
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Lamine Yamal mantuvo su racha de goles para abrir partidos en la Liga de Naciones al adelantar a España con un soberbio tanto a los seis minutos en la victoria en casa el sábado por 3-1 ante Chequia.

      El seleccionador de España, Luis de la Fuente, negó con la cabeza con admiración e incredulidad mientras Lamine se metía por la derecha y soltaba un potente disparo de zurda con efecto a la escuadra superior izquierda.

      El arquero Antonín Kinský ni siquiera pudo acercarse al balón, y el destacado mediocampista español Pedri se acercó para abrazar a Yamal mientras celebraba cerca del banderín de córner.

      Este remate característico de Lamine llegó después de los goles en el segundo minuto que marcó la estrella de 19 años contra Croacia en una victoria por 4-1 el martes y como visitante ante Inglaterra en un triunfo por 3-2 el 26 de septiembre.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Casi consigue otro gol a los 12 minutos, al controlar con maestría un balón alto sin perder el paso y disparar a ras desde media distancia que se fue apenas desviado. 

      El aspirante al Balón de Oro también ha estado en un nivel sobresaliente esta temporada con el Barcelona, vigente campeón de La Liga.

      Rodri y el suplente Mikel Merino también anotaron, y España, que ahora suma 40 partidos consecutivos sin perder, registró su tercera victoria para mantenerse tres puntos por delante de Inglaterra en su grupo de la Liga de Naciones A.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Estados Unidos aplasta al Tri
        Estados Unidos aplasta al Tri

        Estados Unidos aplasta al Tri

        SLP

        Pulso Online

        México cayó 3-0 en el primer clásico de Rafael Márquez

        Rafael Márquez sorprende con alineación para México vs Estados Unidos
        Rafael Márquez sorprende con alineación para México vs Estados Unidos

        Rafael Márquez sorprende con alineación para México vs Estados Unidos

        SLP

        El Universal

        Rafael Márquez mezcla jugadores jóvenes y consolidados para el Clásico de CONCACAF.

        Gran Premio de Bahrein culmina la clasificación
        Gran Premio de Bahrein culmina la clasificación

        Gran Premio de Bahrein culmina la clasificación

        SLP

        El Universal

        Kimi Antonelli hereda la pole position tras la penalización a Red Bull por cambio de motor.

        Drew Rasmussen domina a Yankees con juego sin hit
        Drew Rasmussen domina a Yankees con juego sin hit

        Drew Rasmussen domina a Yankees con juego sin hit

        SLP

        AP

        El jonrón de Jonathan Aranda fue decisivo para la victoria de Tampa Bay.