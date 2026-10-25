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Supurs vencen a mermados Mavs

Wembanyama y Harper guiaron la 1ra. victoria del equipo

Por AP

Octubre 25, 2026 03:00 a.m.
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Supurs vencen a mermados Mavs
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      DALLAS.- Victor Wembanyama anotó 23 puntos, capturó siete rebotes y puso cuatro tapones, Dylan Harper sumó 22 puntos y los Spurs de San Antonio vencieron la noche del sábado por 122-106 a los Mavericks de Dallas para conseguir su primera victoria de la temporada.

      De´Aaron Fox y Stephon Castle aportaron 19 puntos cada uno, mientras los Spurs evitaron su primer inicio 0-3 desde 2008-09. Perdieron ante Oklahoma City el martes y frente a Houston en Austin el viernes.

      El novato Sergio de Larrea encabezó a los Mavericks (1-2) con 21 puntos desde la banca, al acertar 3 de 4 triples. Los cinco titulares de Dallas se combinaron para 50 puntos, liderados por P.J. Washington con 12.

      Los Mavericks jugaron sin sus dos figuras principales, Cooper Flagg y Kyrie Irving.

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      Wembanyama comenzó lento, al anotar apenas un punto hasta la mitad del segundo periodo. Luego encestó dos volcadas tras alley-oop en un lapso de dos minutos y terminó la primera mitad con 12 puntos.

      Los Spurs capturaron 15 rebotes ofensivos y superaron a los Mavericks 25-10 en puntos de segunda oportunidad.

      Dallas anotó 46 puntos en la pintura en la primera mitad, un récord de la franquicia durante la era de las estadísticas jugada por jugada (desde 1997-98), según el Elias Sports Bureau.

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