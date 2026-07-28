Surgen ganadores de carrera del Montecillo

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Con la participación de 250 corredores, se llevó a cabo con éxito la Segunda Carrera Atlética Montecillo 2026, competencia recreativa de 4 kilómetros que formó parte de las Fiestas Patronales en honor a la Parroquia de San Cristóbal Mártir, reuniendo a familias, atletas y aficionados al atletismo en una jornada llena de deporte y convivencia.

La prueba tuvo como ganadores absolutos a Diego Maximiliano Hernández Martínez, en la rama varonil, y a María Guadalupe Herrera Rodríguez, en la femenil, quienes se adjudicaron el primer lugar tras completar el recorrido con los mejores tiempos de la competencia.

En la categoría Libre Varonil 4K, Diego Maximiliano Hernández Martínez se quedó con el primer sitio al registrar un tiempo de 15:44, seguido por Antonio Zapata Torres, con 16:01, y César Torres, quien finalizó tercero con 16:48.

Por su parte, en la categoría Libre Femenil 4K, María Guadalupe Herrera Rodríguez se proclamó campeona con un tiempo de 23:03.

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