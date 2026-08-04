Surgen ganadores del Medio Maratón Cáritas

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Con una destacada participación de corredores y un ambiente de convivencia familiar, este domingo se celebró una nueva edición del Medio Maratón Cáritas-Iglesia Católica, competencia que recorrió algunos de los principales puntos de la capital potosina y diversos templos católicos, consolidándose como una de las carreras con mayor tradición en San Luis Potosí.

En la prueba estelar de 21 kilómetros, la victoria en la rama femenil fue para Lucía González Maza, quien cruzó la meta con un tiempo de 1:41´52´´, seguida por Isabel Maciel (1:49´28´´) y Diana Karen de Ávila Hernández (1:50´05´´).

En la rama varonil, Xavier Antunes Castro de la Maza se proclamó campeón al detener el cronómetro en 1:22´01´´, superando a Arturo Puente, segundo con 1:27´43´´, e Isaías Ortiz Aldape, tercero con 1:27´56´´.

Dentro de la categoría Máster, Imelda Pérez Yépez conquistó el primer lugar femenil con un tiempo de 1:50´14´´, seguida por Fabiola Cruz y Sandra Karina Silos Ramírez. En la rama varonil, el triunfo correspondió a Ubaldo Iván Blanco Covarrubias con 1:22´41´´, mientras que Juan Carlos Rocha Castillo y Miguel Márquez Ramírez completaron el podio.

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En la distancia de 10 kilómetros, Eliza Mata se adjudicó el primer lugar de la categoría libre femenil con un tiempo de 45´34´´, mientras que Juan Antonio Flores Muñoz hizo lo propio en la rama varonil con 36´33´´. Completaron los podios María Teresa Villegas Herrera y Teresita de Jesús Olivo Rosales, así como Aramis Hernández Zapata y Tomás López Segura, respectivamente.

La jornada también incluyó la prueba recreativa de 4 kilómetros, donde en la modalidad de silla de ruedas el triunfo fue para Osiel Ulises Ramírez Hernández, seguido por Carlos Lionel Vázquez Díaz y Jorge Banda Saavedra.

En la categoría única de los 4 kilómetros, Montserrat Saucedo se llevó la victoria en la rama femenil con un tiempo de 11´47´´, por delante de Elizabeth Mireles Flores y María Gea. En la rama varonil, Pedro Torres fue el ganador con 10´08´´, mientras que Jesús Zambrano Cedillo y Eduardo Antonio Chávez Chávez ocuparon la segunda y tercera posición, respectivamente.