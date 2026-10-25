Surgen los campeones del Torneo "De la Raza 2026"

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Con una amplia participación en distintas categorías y modalidades, concluyó el Torneo Abierto de Raquetbol "De la Raza 2026", celebrado del 20 al 24 de octubre en las instalaciones del Club Deportivo Punto Verde. La competencia reunió a jugadores infantiles, juveniles y adultos, quienes disputaron los primeros lugares en las diferentes divisiones de singles y dobles.

En las categorías infantiles destacaron Carin Mora, campeón de 6 años y menores en tribote singles; León Cardona, quien obtuvo el primer lugar en 8 años y menores dos botes singles, y Daniel Ayala, ganador de la categoría de 10 años y menores. En la división de 12 años y menores, el título correspondió a Christopher Aradillas, mientras que José Carlos Pérez y Lía González completaron el podio en segundo y tercer lugar, respectivamente.

En la rama femenil, Valeria Hernández se adjudicó el primer puesto de la categoría "A" singles, seguida por Natalia Villagómez y Danna Hernández. Por su parte, Andrea Martínez conquistó la categoría "C" femenil singles, con Sofía Laureano en segundo lugar y Alejandra Martínez en tercero. En la categoría "C" varonil singles, Emiliano Ramírez se quedó con el campeonato, seguido de Luis Miguel Rubio y Christopher Aradillas.

En la categoría "A" varonil singles, Sebastián Chevaile consiguió el primer lugar, mientras que Santiago Castillo y Juan Carlos Castillo ocuparon la segunda y tercera posición. En la división Máster "B" de 35 años y mayores dobles, la pareja integrada por Daniel Luna y Arturo Torres se llevó el título; Cristian Maldonado y Antonio Hernández finalizaron en segundo lugar, y Rubén Martínez y Jesús Ayala ocuparon la tercera posición.

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Las categorías abiertas también ofrecieron competencia por los primeros lugares. Juan Carlos Castillo encabezó la clasificación de abierta singles con ventajas, seguido por Santiago Castillo y Danna Hernández. En abierta dobles con ventajas, el primer puesto fue para la dupla de Santiago Castillo y Sebastián Chevaile; Juan Carlos Castillo y Emir Martínez terminaron en segundo lugar, mientras que Valeria Hernández y Danna Hernández ocuparon la tercera posición. La ceremonia de cierre contó con la presencia de Juan Pablo Lara Rubio, presidente de la Liga y del Consejo de Administración del Club Deportivo Punto Verde; Ruth Angélica Martínez López, presidenta de la Asociación Potosina de Raquetbol; y Pedro Lara Rubio, director general del evento, entre otros invitados. Con los resultados finales, el torneo concluyó con la definición de campeones y finalistas en las distintas categorías, dando espacio a jugadores de diferentes edades y niveles competitivos.