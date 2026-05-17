Svitolina supera a Gauff en Italia
ROMA.- Elina Svitolina conquistó el sábado un tercer título del Abierto de Italia al vencer a Coco Gauff, quien perdió en la final en Roma por segundo año consecutivo.
Svitolina necesitó casi tres horas para imponerse 6-4, 6-7 (3), 6-2 y ganar su primer título WTA 1.000 desde que levantó el trofeo en Roma en 2018. La ucraniana también ganó el Abierto de Italia en 2017.
Gauff, que esperaba convertirse en la primera estadounidense en ganar en Roma desde 2016, perdió ante Jasmine Paolini el año pasado pero luego ganó el Abierto de Francia.
Gauff comenzó de manera brillante el sábado, quebrando a Svitolina y manteniendo su servicio en blanco. También tuvo la oportunidad de ponerse arriba 5-2 en el primer set, pero Svitolina salvó tres puntos de quiebre y ganó cuatro juegos seguidos para llevarse el set inicial.
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La tercera preclasificada Gauff tuvo dificultades con su servicio durante todo el segundo set, pero logró llevarlo a un desempate e igualar el partido.
Sin embargo, Svitolina dominó el set decisivo y quebró el servicio de Gauff dos veces para dejarla sirviendo para el título. La séptima preclasificada Svitolina selló el resultado en su tercer punto de partido con una volea en la red.
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