logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Fotogalería

REGINA & RICARDO ¡UNEN SUS VIDAS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Tabla General tras la jornada 6; Rayados es líder

Monterrey toma el liderato de la tabla de posiciones con 15 puntos

Por El Universal

Agosto 25, 2025 09:45 a.m.
A
Tabla General tras la jornada 6; Rayados es líder

La jornada 6 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX llegó a su fin con el impresionante triunfo del América sobre el Atlas gracias a la aparición estelar de Allan Saint-Maximin, quien se robó los reflectores con su debut goleador.
Sin embargo, a lo largo de la jornada hubo momentos destacados como el gol olímpico de Sergio Canales en Monterrey, un nuevo gol de Ángel Correa o el empate agónico del Guadalajara en Tijuana.
Así, Monterrey toma el liderato de la tabla de posiciones con 15 puntos, uno más que sus escoltas América y Cruz Azul (14 puntos en el segundo y tercer lugar respectivamente).
La zona de clasificación directa la completan Pachuca con 13 unidades, Tigres y Toluca con 10.
En zona de Play-In, aparece Tijuana con 9 puntos, seguido por Juárez con 8, León con 7 y Santos Laguna con 6 unidades. Fuera de zona de clasificación, están los Pumas en el lugar 13 con 6 puntos y las Chivas, aún con un partido pendiente, con 4 unidades.

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tabla General tras la jornada 6; Rayados es líder
Tabla General tras la jornada 6; Rayados es líder

Tabla General tras la jornada 6; Rayados es líder

SLP

El Universal

Monterrey toma el liderato de la tabla de posiciones con 15 puntos

El indultar un toro es algo único: Armillita IV
El indultar un toro es algo único: Armillita IV

El indultar un toro es algo único: Armillita IV

SLP

Romario Ventura

Evitan los Orioles barrida ante Astros
Evitan los Orioles barrida ante Astros

Evitan los Orioles barrida ante Astros

SLP

AP

Pineda debuta con victoria en el AEK
Pineda debuta con victoria en el AEK

Pineda debuta con victoria en el AEK

SLP

Agencias