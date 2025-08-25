Tabla General tras la jornada 6; Rayados es líder

La jornada 6 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX llegó a su fin con el impresionante triunfo del América sobre el Atlas gracias a la aparición estelar de Allan Saint-Maximin, quien se robó los reflectores con su debut goleador.

Sin embargo, a lo largo de la jornada hubo momentos destacados como el gol olímpico de Sergio Canales en Monterrey, un nuevo gol de Ángel Correa o el empate agónico del Guadalajara en Tijuana.

Así, Monterrey toma el liderato de la tabla de posiciones con 15 puntos, uno más que sus escoltas América y Cruz Azul (14 puntos en el segundo y tercer lugar respectivamente).

La zona de clasificación directa la completan Pachuca con 13 unidades, Tigres y Toluca con 10.

En zona de Play-In, aparece Tijuana con 9 puntos, seguido por Juárez con 8, León con 7 y Santos Laguna con 6 unidades. Fuera de zona de clasificación, están los Pumas en el lugar 13 con 6 puntos y las Chivas, aún con un partido pendiente, con 4 unidades.