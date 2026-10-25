Tamaulipecos baten marca en el Nal. Charro y es superlíder

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La historia de la charrería federada escribió un nuevo capítulo en la Arena Potosí durante el LXXXII Congreso y Campeonato Nacional Charro San Luis Potosí 2026 "Andrés Nito Aceves". El equipo Tamaulipecos, de Reynosa, estableció un récord histórico nacional al sumar 457 puntos en la categoría AAA, superando la marca previa de 456 unidades impuesta por los Tres Potrillos de Jalisco en 2024, y el registro de 443 puntos que Tamariz CYM de Puebla mantuvo desde 2013. La escuadra se colocó en el superliderato y acarició una hazaña inédita en más de 80 años de historia, pues solo el paso de la muerte les impidió completar de manera perfecta las 24 oportunidades de las suertes charras.

El histórico desempeño comenzó con una cala de caballo de 37 puntos por Fernando Sandoval Tavera. La precisión continuó cuando Alejandro Coss y León Jiménez acertó los tres piales en el lienzo, complementado por Javier Cantú Cantú (36), Alejandro Hernández Jiménez (35) y Carlos Fernando Antuñano Centeno (34). En el jineteo de toro, Alfredo Hernández Gómez sumó 18 unidades, mientras que la terna en el ruedo sumó 28 puntos en el lazo cabecero por Coss y León y 30 en el pial por Mariano Sasso Cáceres, ahorrando tres minutos en el cronómetro.

En el último tramo, José Martín Sánchez Gutiérrez obtuvo 20 puntos en la monta de yegua. El clímax de la participación llegó con las seis manganas de cuenta completadas: Alejandro Coss y León acertó las tres a pie y Mariano Sasso las tres a caballo, aportando 77 unidades cada uno. A pesar de dejar ir el paso de la muerte, con solo siete puntos de infracción en toda la jornada, Tamaulipecos firmó una de las actuaciones más brillantes y memorables del deporte nacional.