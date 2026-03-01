Temporada de Fórmula 1 comienza en Melbourne con ajustes logísticos

La temporada de Fórmula 1 está programada para comenzar el próximo domingo en Melbourne, Australia, y luego tendrá carreras en Bahréin el 12 de abril y en Arabia Saudí la semana siguiente. La temporada termina con carreras consecutivas en Qatar (29 de noviembre) y Abu Dabi (6 de diciembre).

Con Doha y Dubái actuando tradicionalmente como importantes centros de escala, según informes los equipos tuvieron que cambiar sus rutas para llegar a Australia.

Estados Unidos tiene grandes instalaciones militares en Bahréin, Kuwait y Qatar.

Bahréin informó que un ataque con misiles tuvo como objetivo el cuartel general de la 5.ª Flota de la Marina de Estados Unidos en el reino insular, y que tres edificios resultaron dañados en la capital, Manama.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

El secretario de Defensa británico, John Healey, manifestó que las fuerzas británicas en Bahréin estaban a menos de 200 metros de un ataque con misiles iraní.

Se esperaba que la temporada de F1, de 24 carreras, comenzara según lo previsto.

Hace cuatro años, los rebeldes hutíes atacaron un depósito de petróleo cerca del reluciente circuito saudí de F1.