logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

TECMUN

Fotogalería

TECMUN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Tigres lidera la Liga MX Femenil tras jornada 14

El triunfo de América sobre Rayadas le permite mantenerse en la tercera posición de la tabla de posiciones del futbol femenil.

Por El Universal

Octubre 07, 2025 02:35 p.m.
A
Tigres lidera la Liga MX Femenil tras jornada 14

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- América y Rayadas ofrecieron un vibrante partido en el Gigante de Acero para cerrar la Jornada 14 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil. Triunfo (1-2) de las Águilas que las mantiene como terceras en la tabla de posiciones.

Antes, Tigres Femenil goleó (0-3) al Puebla como visitantes para mantenerse en la cima de la clasificación, seguidas por las Tuzas de Pachuca y el América de Ángel Villacampa.

Después de 14 jornadas, los primeros cuatro lugares de la tabla parecen irse acomodando, mientras la disputa por los últimos boletos se vuelve más competitiva.

Tigres (35), Pachuca (33), América (32) y Guadalajara (29) son los primeros cuatro lugares de la tabla, mientras que Toluca (28), León (24), Rayadas (23) y Pumas (22), completan los ocho primeros sitios.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Atrás vienen Cruz Azul (21), Atlético de San Luis (21), FC Juárez (20) y Atlas (19), que se aferran a la disputa por un boleto a la Liguilla de la Liga MX Femenil.

Tijuana, Querétaro, Santos, Necaxa, Puebla y Mazatlán FC comienzan a relegarse de la Fiesta Grande que está a tres jornadas de iniciar con su fase de Cuartos de Final.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Tigres lidera la Liga MX Femenil tras jornada 14
Tigres lidera la Liga MX Femenil tras jornada 14

Tigres lidera la Liga MX Femenil tras jornada 14

SLP

El Universal

El triunfo de América sobre Rayadas le permite mantenerse en la tercera posición de la tabla de posiciones del futbol femenil.

México busca su pase a Octavos del Mundial Sub 20 ante Chile
México busca su pase a Octavos del Mundial Sub 20 ante Chile

México busca su pase a Octavos del Mundial Sub 20 ante Chile

SLP

El Universal

El Tri juvenil llega invicto y parte como favorito frente a la selección anfitriona en el estadio Elías Figueroa Brander

Se despide Alex Zverev de Shanghái
Se despide Alex Zverev de Shanghái

Se despide Alex Zverev de Shanghái

SLP

AP

El tenista alemán cayó en la tercera ronda del Master ante Arthur Rinderknech

Encabeza Lawrence triunfo de Jaguares
Encabeza Lawrence triunfo de Jaguares

Encabeza Lawrence triunfo de Jaguares

SLP

AP

Dramática carrera del QB da a Jacksonville la victoria sobre los Chiefs