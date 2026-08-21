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Todo listo para Gran Prix de Pista y Campo

Por Romario Ventura

Agosto 21, 2026 03:00 a.m.
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Todo listo para Gran Prix de Pista y Campo
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      San Luis Potosí se prepara para recibir una nueva edición del Gran Prix Potosí de Pista y Campo 2026, competencia que se desarrollará este fin de semana en el marco de las actividades deportivas de la Feria Nacional Potosina.

      El evento, organizado por la Liga Diamante de San Luis Potosí y el equipo Más Atletismo, se llevará a cabo del 21 al 23 de agosto en las instalaciones del Estadio "Plan de San Luis", ubicado en el Centro de Alto Rendimiento.

      La competencia contempla la participación de atletas de las ramas femenil y varonil en una amplia variedad de categorías, con el propósito de reunir tanto a jóvenes talentos como a deportistas de experiencia.

      Dentro de la convocatoria se contemplan las categorías promocionales de 3-5, 6-7 y 8-9 años, además de Sub-12, Sub-14, Sub-16, Sub-20, Sub-23 y Libre, así como categorías Máster, Discapacidad y Silla de Ruedas.

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      El presidente de la Liga Diamante y organizador del evento, Sergio Martínez Tovar, destacó la importancia que ha adquirido esta competencia dentro del calendario atlético nacional. "Nos complace presentar la cuarta edición del Gran Prix Potosí 2026, un evento deportivo de alto nivel que año con año se consolida como una de las competencias más relevantes del atletismo en México".

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