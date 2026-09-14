Todo listo para torneo internacional de boliche

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En un ambiente de tradición y convivencia deportiva, el Club Deportivo Potosino llevó a cabo la ceremonia inaugural de 2026, uno de los eventos con mayor historia dentro de la institución y que este año reúne a 20 equipos.

El acto contó con la presencia de integrantes del Consejo de Administración y del comité organizador, entre ellos Vicente Ruíz Rodríguez, presidente del H. Consejo de Administración 2026-2027; José de Jesús Torres Sandoval, secretario; Manuel Molina Jaimes, tesorero; Isabella López Zavala, reina del Club Deportivo Potosino; Eduardo Guardiola Villalobos, presidente del Comité Organizador de Boliche; José Luis Valle García, Ricardo Mauricio Villalba Jaimes y Gerardo Rodríguez Carriedo.

Como parte del protocolo inaugural se realizaron los Honores a la Bandera, con la participación de la Banda de Guerra Bronces de Gloria, mientras que el Juramento Deportivo estuvo a cargo de Carlos "La Palmera" Julián, quien representó a los participantes de esta edición.

El momento central de la ceremonia llegó con la declaratoria inaugural realizada por Vicente Ruíz Rodríguez, quien dio formalmente inicio a las actividades del torneo, marcando así el comienzo de una nueva edición de esta tradicional competencia de boliche en la capital potosina.

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Durante el evento también se reconoció la presencia de exjugadores y personajes vinculados con la historia de esta disciplina dentro del club, entre ellos Eduardo Díaz de León Pedroza, Salvador Espinosa Díaz de León, Gerardo Urriza Iturrios, Miguel Torres Corzo, Alejandro Acebo Páramo, Jorge Alcalde Martínez, Fabián Espinosa Díaz de León, René Gutiérrez Ibáñez y Rafael Gallegos Saldaña.

La conmemoración por los 65 años de historia del boliche en el Club Deportivo Potosino incluyó la proyección de un video con momentos y protagonistas que han dado forma a esta tradición deportiva. La ceremonia concluyó con una cena de convivencia entre jugadores, invitados y organizadores, dando paso a las actividades competitivas del torneo.