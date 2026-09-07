Toluca conquista la Leagues Cup

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Los Diablos del Toluca derrotaron este domingo por 2-0 a los Rayados de Monterrey para ganar el título de la Leagues Cup, que reunió a los equipos de México y la MLS de Estados Unidos.

Con goles de Alexis Vega y del brasileño Helinho, el Toluca del estratega argentino Antonio Mohamed se ratificó como el mejor equipo mexicano de los dos últimos años.

En el Shell Energy de Houston, Texas, los Diablos sacaron provecho del desorden de la defensa de los Rayados y en el minuto 4 tomaron ventaja con un gol de Vega. El mundialista recuperó un balón rebotado después de un golpe al poste del uruguayo Federico Viñas y lo envió al ángulo, el 1-0.

A partir de ahí, los Diablos tuvieron la posesión de la pelota, pero fueron los Rayados los que crearon las mejores oportunidades ofensivas, con tres jugadas de gol, la más clara en el 42 con una llegada al área del belga Hugo Cuypers.

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En la segunda mitad, los regios del entrenador argentino Matías Almeyda salieron con líneas adelantadas ante un rival atento al contragolpe, que en el 51 estuvo cerca de ampliar la ventaja con una llegada de Viñas.

Monterrey presionó y en el 59 estuvo cerca del empate con un cabezazo de Cuypers que salió por unos centímetros.

Cuando mejor jugaban los Rayados, Toluca anotó su segundo gol; un toque a puerta de Helinho a pase de Viñas, con complacencia del guardameta Esteban Andrada, quien volvió a fallar en el 72 y dejó libre frente al arco a Jorge Díaz, quien disparó al palo.