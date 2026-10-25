Toluca rescata un 1-1 con León

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México.- El último bicampeón del futbol mexicano sumó su sexto partido sin conocer la victoria. Gracias a un solitario gol de Federico Viñas, Toluca rescató el empate (1-1) frente a León en la Jornada 14 del Apertura 2026. Un zurdazo de Alfonso Alvarado (12´) abrió el marcador en favor de los Panzas Verdes. El delantero mexicano pegó un salto y festejó con una afición esmeralda que, desde las gradas del Estadio León, observó a dos equipos que continúan en la pelea por mantenerse dentro de la zona de Liguilla.

Sin embargo, la ventaja se le escapó rápidamente a León porque, antes de que terminara el primer tiempo, Toluca rescató el empate con una anotación de Federico Viñas. Después de recibir una asistencia de Jorge Díaz, el futbolista uruguayo (44´) remató dentro del área e igualó el marcador.

Este gol representó un empujón anímico para unos Diablos Rojos que, este sábado, cambiaron su tradicional color escarlata por un naranja inspirado en el Cosmovitral de Toluca. Lo cierto es que, si no fuera por Hugo González, el resultado hubiera sido distinto. Los Diablos Rojos resistieron gracias a la defensa de su guardameta, ya que paró — en al menos dos ocasiones— los tiros a gol de La Fiera. Aunado a que tuvieron una mayor posesión del balón.

Y aunque se agregaron cuatro minutos al segundo tiempo del partido, no fue suficiente para que ambos equipos mostraran una mayor contundencia en la cancha.

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En la siguiente fecha del torneo, Toluca enfrentará al América; mientras que León visitará a Cruz Azul. Ambos compromisos se disputarán en el Estadio Banorte, a tres fechas para que termine la fase regular del Apertura 2026.