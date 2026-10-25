Tri Femenil Sub-17, por boleto a octavos

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México.- El sueño mundialista de la Selección Mexicana Femenil aún se mantiene con vida, puesto que depende de sí para avanzar a octavos de la Copa Mundial Sub-17. La promesa de "matarse dentro de la cancha" acompaña al Tricolor, por lo que una victoria sobre Australia será decisiva.

Incluso, al combinado nacional le basta un empate. Después de imponerse a Chile con los goles de Mía Urbano, Citlalli Reyes y Nicole Jiménez, México ocupa el segundo lugar del Grupo F, con tres puntos cosechados. El liderato le pertenece a España, con seis unidades; La Furia Roja y Australia apenas suman un solitario punto rumbo al cierre de la fase de grupos.

Sin embargo, la clasificación aún no está asegurada. Situación que el estratega Miguel Gamero reconoce porque, si bien Australia es la selección "más débil" del Grupo F, no quiere subestimar al rival.

"Lo que más me gustó fue la personalidad del equipo. [...] Al igual que España y Chile, será un rival muy complicado. Tenemos que mantener la concentración y la intensidad para sobreponernos, porque es cierto que no tenemos aún la calificación, y tenemos que ser conscientes de ello", aceptó.

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Palabras con las que coincidió Mía Urbano: "Sentí mucha felicidad porque mis papás estaban en las gradas. [...] Para mí representa mucho esfuerzo y garra porque, al principio, el partido estuvo muy apretado. Ya que empezamos a jugar y tocar, entraron los goles", celebró la delantera de Chivas.

Será la tarde de este domingo cuando México y Australia se midan en el Complejo de Futbol Mohammed VI de Rabat, Marruecos: "Celebro la entrega que tiene el equipo. Es lo que representa México: siempre luchar hasta el final", concluyó Miguel Gamero.