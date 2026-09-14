logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Andrea, ilusionada por su boda

Fotogalería

Andrea, ilusionada por su boda

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Triunfal debut de Brujas de Villa de Arriaga en la TDP

Por Romario Ventura

Septiembre 14, 2026 03:00 a.m.
A
Triunfal debut de Brujas de Villa de Arriaga en la TDP
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Brujas TDP celebró su primer partido como local con una importante victoria de 1-0 sobre Necaxa, en encuentro correspondiente a la Jornada 2 de la Liga TDP, disputado ante la afición de Villa de Arriaga. El encuentro se desarrolló con intensidad y equilibrio durante la primera mitad, con un conjunto potosino ordenado en defensa y buscando constantemente espacios para generar peligro frente al arco rival.

      La anotación que definió el partido llegó al minuto 55, cuando Santiago Flores concretó la oportunidad que permitió a Brujas tomar la ventaja en el marcador y desatar la celebración de los asistentes.

      Tras el gol, el cuadro local mantuvo la concentración, mostró solidez en la parte baja y logró contener los intentos de Necaxa para conservar la mínima diferencia hasta el silbatazo final.

      Con este resultado, Brujas TDP sumó tres puntos en su presentación como local, en un encuentro que también marcó un momento importante para el proyecto al acercar el futbol profesional a Villa de Arriaga y comenzar con paso firme su participación en casa dentro de la temporada.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Lewis Hamilton abandona GP España por falla en frenos
        Lewis Hamilton abandona GP España por falla en frenos

        Lewis Hamilton abandona GP España por falla en frenos

        SLP

        AP

        El piloto de Ferrari quedó a 101 puntos del líder Kimi Antonelli tras el abandono en Barcelona.

        Incidente entre Alonso y Sainz marca GP España en Madring
        Incidente entre Alonso y Sainz marca GP España en Madring

        Incidente entre Alonso y Sainz marca GP España en Madring

        SLP

        AP

        El GP España regresó a Madrid con gran asistencia y presencia del rey Felipe VI.

        Alexander Zverev gana el Abierto de Estados Unidos
        Alexander Zverev gana el Abierto de Estados Unidos

        Alexander Zverev gana el Abierto de Estados Unidos

        SLP

        AP

        Zverev amansa a Shelton, conquista el US Open y prolonga sequía de los hombres estadounidenses

        Lawrence Butler impulsa victoria de Atléticos sobre Seattle
        Lawrence Butler impulsa victoria de Atléticos sobre Seattle

        Lawrence Butler impulsa victoria de Atléticos sobre Seattle

        SLP

        AP

        Atléticos ganaron cinco de siete juegos contra Seattle y acortan distancia en la División Oeste.