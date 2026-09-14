Triunfal debut de Brujas de Villa de Arriaga en la TDP

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Brujas TDP celebró su primer partido como local con una importante victoria de 1-0 sobre Necaxa, en encuentro correspondiente a la Jornada 2 de la Liga TDP, disputado ante la afición de Villa de Arriaga. El encuentro se desarrolló con intensidad y equilibrio durante la primera mitad, con un conjunto potosino ordenado en defensa y buscando constantemente espacios para generar peligro frente al arco rival.

La anotación que definió el partido llegó al minuto 55, cuando Santiago Flores concretó la oportunidad que permitió a Brujas tomar la ventaja en el marcador y desatar la celebración de los asistentes.

Tras el gol, el cuadro local mantuvo la concentración, mostró solidez en la parte baja y logró contener los intentos de Necaxa para conservar la mínima diferencia hasta el silbatazo final.

Con este resultado, Brujas TDP sumó tres puntos en su presentación como local, en un encuentro que también marcó un momento importante para el proyecto al acercar el futbol profesional a Villa de Arriaga y comenzar con paso firme su participación en casa dentro de la temporada.

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