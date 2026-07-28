logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Fotogalería

Papa León XIV bendice a jóvenes y potosinos al cierre del Conajum

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Triunfan Piratas en extra innings

Brandon Lowe impulsó la carrera del triunfo en la décima ante Diamondbacks

Por AP

Julio 28, 2026 03:00 a.m.
A
Triunfan Piratas en extra innings
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      PITTSBURGH.- Brandon Lowe conectó un sencillo impulsor de Billy Cook en la parte baja de la décima entrada para que los Piratas de Pittsburgh remontaran y vencieran 3-2 a los Diamondbacks de Arizona el lunes por la noche.

      Lowe coronó una noche de tres imparables al pegar una línea ante el relevista de los Diamondbacks Taylor Clarke (2-2) que golpeó el guante del primera base de Arizona, el venezolano Ildemaro Vargas, y se alejó rodando, lo que permitió que Cook anotara a toda velocidad mientras los Piratas igualaban a los Diamondbacks en la lucha por el tercer comodín de la Liga Nacional.

      Mason Montgomery (4-3) sorteó un error del antesalista Nick Gonzales y salió de un atolladero con las bases llenas en la parte alta de la décima para acreditarse la victoria. El bullpen de los Piratas, que ha sido un punto débil durante gran parte de la temporada, lanzó 4 2/3 entradas sin permitir carreras.

      Bryan Reynolds conectó un doble impulsor que empató el juego en la octava por Pittsburgh, que perdió al prometedor jardinero novato dominicano Esmerlyn Valdez por una lesión en la mano izquierda en la cuarta entrada después de ser golpeado por una recta del abridor de Arizona Merrill Kelly.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Kelly permitió una carrera sucia en 5 2/3 entradas, otorgó una base por bolas y ponchó a seis, al tiempo que bajó su efectividad a 4,86, la más baja que ha tenido desde principios de abril.

      Mitch Keller, de Pittsburgh, tuvo su segunda apertura sólida consecutiva tras la pausa del Juego de Estrellas, al permitir dos carreras en 5 1/3 entradas.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        FA implementa prueba para lesiones fingidas de porteros en Liga Premier
        FA implementa prueba para lesiones fingidas de porteros en Liga Premier

        FA implementa prueba para lesiones fingidas de porteros en Liga Premier

        SLP

        AP

        La medida busca mantener la fluidez del juego y evitar interrupciones tácticas en partidos.

        Javier Hernández firma con Atlético Dallas: primer fichaje del club
        Javier Hernández firma con Atlético Dallas: primer fichaje del club

        Javier Hernández firma con Atlético Dallas: primer fichaje del club

        SLP

        AP

        El exdelantero mexicano buscará impulsar el fútbol en Dallas y apoyar a jóvenes talentos.

        Blue Demon Jr anuncia gira de despedida tras 41 años en la lucha libre
        Blue Demon Jr anuncia gira de despedida tras 41 años en la lucha libre

        Blue Demon Jr anuncia gira de despedida tras 41 años en la lucha libre

        SLP

        El Universal

        La gira 'The Last Tour' incluirá funciones en Monterrey, CDMX, Guadalajara y Tijuana, con la participación de figuras destacadas.

        Este no es el final, es sólo el comienzo, afirma Chicharito
        Este no es el final, es sólo el comienzo, afirma Chicharito

        "Este no es el final, es sólo el comienzo", afirma "Chicharito"

        SLP

        El Universal

        Tras ocho meses sin actividad oficial, Hernández retoma su carrera en un club texano.