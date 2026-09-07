Triunfo agónico de Cruz Azul

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México.- Cruz Azul sufrió más de la cuenta, pero consiguió los tres puntos ante Santos Laguna en la jornada 7 del Apertura 2026. La Máquina tuvo el control durante gran parte del encuentro, aunque volvió a mostrar problemas frente al arco rival. Cuando todo apuntaba a otro empate, José Paradela apareció para darle el triunfo.

Respirar con tranquilidad antes de enfrentar al América, les ayudará a levantar el ánimo del equipo. El equipo de Joel Huiqui salió con una propuesta ofensiva en el Estadio Banorte, pese a las ausencias de Erik Lira y Alan Mozo en el arranque. Agustín Palavecino, Luka Romero y Nico Ibáñez encabezaron el ataque celeste, con constantes intentos por las bandas y centros al área.

Santos, por su parte, tuvo claro su plan desde el primer minuto: esperar atrás, recuperar y buscar el contragolpe. Kevin Palacios, Ezequiel Bullaude y Salvador Mariscal intentaron generar peligro, pero el conjunto lagunero tuvo pocas oportunidades claras frente a la portería de Kevin Mier.

Con el paso de los minutos, Cruz Azul mantuvo la posesión y recuperó rápido la pelota, pero careció de precisión en el último toque. Carlos Acevedo se convirtió en una de las figuras del partido con varias intervenciones que mantuvieron con vida a Santos Laguna.

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Para la segunda parte llegaron los cambios de Huiqui y la entrada de Alan Mozo y José Paradela le dio otra cara al ataque. La Máquina mantuvo la presión por los costados, pero el balón seguía sin encontrar a Nico Ibáñez en una posición cómoda dentro del área.

La insistencia finalmente tuvo recompensa al minuto 88. José Paradela recibió la pelota en el corazón del área, se perfiló con un solo toque y sacó un disparo que dejó sin oportunidad a Carlos Acevedo. El balón terminó en las redes y el Estadio Banorte explotó con el grito de gol.

Erik Lira también tuvo minutos al entrar al 79 y aportó mayor control en la zona media durante los últimos minutos. Para Alan Mozo y Erik Lira, este partido representó una nueva oportunidad para mostrar sus condiciones y ganar terreno dentro del equipo de cara a lo que viene.

Cruz Azul llegará al próximo compromiso con tres puntos más en la bolsa y varias dudas por resolver. La victoria sobre Santos sirve como impulso antes del clásico, mientras Huiqui deberá definir si Mozo, Paradela y Lira pueden tener un papel más importante desde el inicio en el siguiente partido que es contra el América.