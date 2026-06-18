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Triunfo de Mets sobre los Rojos

Bo Bichette pega 3 hits, mientras que McLean poncha a 9

Por AP

Junio 18, 2026 03:00 a.m.
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Triunfo de Mets sobre los Rojos
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      CINCINNATI.- Bo Bichette prolongó su gran racha con tres hits, el novato Nolan McLean ponchó a nueve en siete entradas y los Mets de Nueva York evitaron perder la serie por barrida con una victoria el miércoles 9-1 sobre los Rojos de Cincinnati.

      El venezolano Francisco Álvarez y el dominicano Juan Soto también conectaron tres hits cada uno. Nueva York sumó 15 hits, cifra que está empatada como su segunda mayor producción de la temporada.

      Bichette tiene múltiples hits en seis juegos consecutivos y se fue de 14-8 en la serie de tres partidos. El antesalista también está bateando para .539 (14 de 26) en sus últimos seis juegos, con dos jonrones y ocho carreras impulsadas.

      McLean (4-4) permitió una carrera sucia y tres hits, y trabajó siete entradas por tercera vez en 15 aperturas.

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      Fue la victoria número 205 del mánager venezolano Carlos Mendoza con los Mets. El timonel, que está en su tercer año con el equipo, superó a Jerry Manuel y ascendió al noveno lugar en la lista de triunfos de la franquicia.

      JJ Bleday impulsó la única carrera de Cincinnati con un elevado de sacrificio con las bases llenas en la tercera entrada para que anotara José Trevino. Los Rojos terminaron 3-3 su estadía en casa de seis juegos.

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