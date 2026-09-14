Triunfo del Barsa sobre el Levante

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Lamine Yamal firmó otro doblete y el Barcelona prolongó su marcha perfecta en el inicio de La Liga de España al golear el domingo 4-2 como visitante ante Levante.

Xavi Espart, un lateral de 19 años y otro producto de la cantera del equipo,, abrió el marcador para el Barça, con un disparo raso y con bote desde el borde del área, tras recibir una asistencia de Raphinha a los cinco minutos. Fue su primer tanto con el primer equipo azulgrana.

Espart se incorporó a la academia La Masia del Barça como jugador de la categoría Sub10 y debutó con el primer equipo la temporada pasada.

El Barça ha salido victorioso en sus primeros cinco partidos del campeonato nacional al intentar encadenar un tercer título consecutivo. También mantiene un pleno de seis triunfos en todas las competiciones, anotando al menos cuatro goles en cinco de sus seis encuentros disputados.

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"Hay muchos partidos en este comienzo. No es que estemos en nuestro top", comentó el técnico azulgrana Hansi Flick. "Parece todo muy fácil, pero tenemos que luchar y para sobrevivir a estos partidos debemos mejorar... con este resultado estoy feliz".

El partido en Valencia fue prácticamente monólogo del Barça, con la dupla de Rodri Hernández y Pedri González llevando a gusto la manija en el mediocampo.

Para el segundo del Barça, Raphinha regateó al arquero y centró para Lamine, quien con un toque definió desde dentro del área chica. Laminie convirtió un penal poco después del descanso para su sexto gol liguero de la temporada y su tercer doblete consecutivo en la Liga.

Un mal pase hacia atrás de Espart, que jugaba como lateral izquierdo, permitió que Iván Romero recortara distancias para Levante. Después Roger Brugué volvió a marcar para Levante antes de que Karim Adeyemi restableciera la ventaja de dos goles en el tiempo añadido.

"Tuvimos un gran comienzo, pero luego nos rompimos un poco", dijo Flick. "Necesitábamos jugar con más calma. en su mejor condición, estaba muy seco, lejos de las condiciones".

También el domingo, el Atlético de Madrid se llevó una victoria 3-0 de visita a la Real Sociedad gracias a los goles postreros de Alejandro Grimaldo, Jonathan David y Giuliano Simeone.

En su regreso a la máxima división de España, el delantero gabonés Pierre-Emerick Aubameyang volvió a marcar para el Deportivo de La Coruña. Su gol a los 78 minutos decretó el empate 1-1 en la visita a Getafe. Aubameyang lleva cinco tantos en el torneo.