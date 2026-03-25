Turquía y Rumania se enfrentan en repechaje rumbo a Mundial 2026

ROMA, Italia, marzo 25 (ANSA/EL UNIVERSAL).- Los repechajes por los últimos pasajes al Mundial se pondrán en marcha mañana con cuatro semifinales entre seleccionados europeos y otras dos entre combinados de distintos continentes.

Repechajes europeos y duelos clave

El duelo que animará en Bérgamo Italia frente a Irlanda del Norte acapara la atención, aunque habrá otras 14 selecciones del "Viejo Continente" pugnando por boleto.

Gales y Bosnia-Herzegovina chocarán en Cardiff por el pasaje a la final, en la que el vencedor jugará el martes con el ganador de Italia-Irlanda del Norte para definir al último integrante del Grupo A que completan Canadá, Suiza y Qatar.

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Gales parte como favorito a disputar su tercera Copa del Mundo, segunda tras la que jugó en Qatar 2022 y de la que se despidió en la fase de grupos (la primera había sido en Suecia 1958).

"No debemos dejarnos llevar por el clima que rodea este partido. Tenemos que estar lúcidos y golpear en los momentos justos", advirtió Craig Bellamy, DT de los Dragones, que en cuatro duelos con Bosnia perdieron dos y empataron los restantes.

En única participación como nación independiente, Bosnia disputó el Mundial de Brasil 2014 y fue eliminada en la fase de grupos tras caer frente a Argentina y Nigeria. Venció a Irán (cuya presencia en esta, en un Grupo G que completan Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, sigue en duda debido a la guerra que su país libra con Estados Unidos e Israel). El seleccionado de la ex Yugoslavia apuesta a la experiencia del delantero Edin Dzeko, del Schalke 04, para sorprender a un Gales que no podrá contar con Kieffer Moore, jugador del Wrexham (equipo de la Championship).

Turquía y Rumania buscan avanzar en repechajes

La Turquía del italiano Vincenzo Montella buscará emular a aquella que en su segunda y última participación mundialista logró un histórico tercer puesto en Corea-Japón 2002, pero deberá superar primero a Rumania, que disputó su séptima y última Copa en Francia 1998.

El seleccionado turco parte como favorito en el Vodafone Park de Estambul, que se apresta a gritar los goles de Kenan Yildiz, artillero de Juventus con diez festejos en el campeonato italiano que tendrá un duelo personal con Dennis Man, figura del PSV Eindhoven y de la Rumania de Mircea Lucescu.

"El estadio de Besiktas será una caldera", alertó antes del duelo cuyo ganador enfrentará al vencedor de Eslovaquia y Kosovo, que chocarán en el Tehelné pole de Bratislava, donde el local ganó sus tres partidos en las eliminatorias sin sufrir goles, incluida Alemania.

Stanislav Lobotka, campeón con Napoli en 2023 y en 2025, tratará de llevar a Eslovaquia a la final, cuyo ganador se sumará al Grupo D al anfitrión Estados Unidos, Paraguay y Australia.

Inciertos los pronósticos en los duelos entre Ucrania y Suecia en Valencia y Polonia frente a Albania en Varsovia, cuyos vencedores se enfrentarán por un lugar en el Grupo B que integrarán Países Bajos, Japón y Túnez.

Ucrania busca clasificarse a su segunda Copa tras la que disputó en Alemania 2006 (cayó en cuartos frente a Italia) y apostará por Artem Dovbyk, delantero de la Roma frente a una Suecia que apelará a Viktor Gy"keres, que celebró 11 con Arsenal en la Premier League liderada por los "Gunners".

El combinado sueco, entrenado por el británico Graham Potter, busca disputar el Mundial por decimotercera vez, primera desde que se despidió de Rusia 2018 en cuartos de final tras haber sido finalista en la edición que albergó en 1858.

Valencia albergará la final de esa llave entre el ganador de Ucrania-Suecia y el del duelo que jugarán Polonia y Albania.

El combinado polaco entrenado por Jan Urban se encomendará al goleador Robert Lewandowski, del Barcelona, para clasificarse a su décimo Mundial, tercero consecutivo, siendo sus mejores actuaciones los terceros puestos obtenidos en Alemania 1974 y en España 1982.

Albania tratará de anularlo con su capitán Berat Djimsiti, zaguero del Atalanta, con la ilusión de disputar su primera Copa del Mundo, tal como intentará hacerlo Macedonia del Norte, que en la pasada sorprendió a Italia en el repechaje, pero luego cayó frente a Portugal.

Mañana intentará volver a hacer historia en Copenhague, frente a Dinamarca, que disputó los pasados dos Mundiales y quiere jugar su séptima Copa del Mundo (en su mejor actuación se despidió en cuartos en Francia 1998).

El combinado entrenado por Brian Riemer sustenta sus esperanzas en los goles de Rasmus Hojlund, que celebró diez en Serie A con Napoli, donde juega también el mediocampista macedonio Elif Elmas, que mañana será rival. El ganador chocará con el vencedor del que animarán mañana República Checa y Irlanda en Praga.

De ese partido surgirá el clasificado al Grupo A que debutará ante Corea del Sur y que pondrán en marcha el 11 de junio México y Sudáfrica en el Estadio Azteca, reeditando el partido inaugural que animaron en Sudáfrica 2010 en Johannesburgo.

De los repechajes intercontinentales surgirán los clasificados al Grupo I, que integran Francia, Senegal y Noruega, y al Grupo K, en el que jugarán Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Al primero aspira sumarse Bolivia, que disputó el primer Mundial en 1930 en Uruguay, que repitió halago en Brasil 1950, segundo en el que participó Bolivia, que jugó su tercera y última Copa en Estados Unidos 1994 (en ninguna de las tres superó la fase de grupos). El combinado de Óscar Villegas saldrá al ruedo de Guadalupe, Nuevo León, frente a Surinam, que sueña con jugar su primer Mundial de la mano del neerlandés Henk ten Cate (ex Chelsea, Ajax y Barcelona), en un duelo del cual surgirá el rival en la final del martes frente a Irak.

"Surinam es un rival con fortaleza física que ataca con profundidad cuando contragolpea", advirtió Villegas, que encomienda a Miguel Terceros, del brasileño Santos, que marcó siete goles en eliminatorias sudamericanas (cifra sólo superada por el argentino Lionel Messi).

En el otro repechaje intercontinental, República Democrática del Congo (que disputó su único Mundial en Alemania 1974 cuando se denominaba Zaire) espera por el ganador del duelo entre Nueva Caledonia, que nunca disputó la Copa del Mundo, y Jamaica que la jugó por única vez en Francia 1998.