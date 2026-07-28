Va Ana Sofía Sánchez por la medalla de oro

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La tenista potosina Ana Sofía Sánchez se instaló en la gran final del torneo de singles femenil de los XXV Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe 2026, por lo que este martes disputará la medalla de oro frente a su compatriota Julia García, de Michoacán, en un duelo que además garantiza el 1-2 para México en la disciplina.

La experimentada raqueta potosina ha firmado una actuación dominante a lo largo del certamen. Su camino comenzó en los octavos de final, donde superó con autoridad a la hondureña Alejandra Obando por parciales de 6-1 y 6-0.

En los cuartos de final, Sánchez mantuvo el mismo nivel al derrotar en sets corridos a la venezolana Andrea Magallanes con marcador de 6-0 y 6-2, avanzando sin mayores complicaciones a la ronda de semifinales.

Ya instalada entre las cuatro mejores, la representante de San Luis Potosí enfrentó este lunes a la colombiana María Torres, en el compromiso más exigente de su participación hasta el momento. Sin embargo, Ana Sofía respondió con experiencia y solidez para imponerse por 6-4 y 6-1, resultado que le aseguró una medalla y el pase a la disputa por el campeonato.

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Con este triunfo, la potosina enfrentará este martes a Julia García en una final completamente mexicana, donde ambas buscarán subir a lo más alto del podio y conquistar la presea dorada y seguir sumando para la delegación nacional.