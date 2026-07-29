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Va San Luis al Nacional Máster de Pista y Campo

Por Romario Ventura

Julio 29, 2026 03:00 a.m.
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Va San Luis al Nacional Máster de Pista y Campo
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      La Asociación de Atletas Máster de San Luis Potosí, A.C. anunció la participación de una delegación integrada por 38 atletas, quienes representarán al estado en el Campeonato Nacional Máster de Pista y Campo 2026, que se celebrará en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, reuniendo a los mejores exponentes del atletismo máster de todo el país.

      La representación potosina tendrá una intensa actividad al competir en 133 pruebas, distribuidas en disciplinas de velocidad, medio fondo, fondo, marcha, lanzamientos, saltos, pruebas combinadas, relevos y ruta, consolidándose como una de las delegaciones más numerosas y completas del certamen nacional.

      Para afrontar este importante compromiso, las diferentes comisiones técnicas de la Asociación trabajaron durante los últimos meses en la preparación de los atletas mediante entrenamientos especializados, chequeos de marcas, integración de equipos de relevos y la coordinación de toda la logística necesaria para garantizar una participación competitiva.

      El presidente de la Asociación destacó el esfuerzo realizado por cada integrante de la delegación y reconoció el compromiso mostrado durante su proceso de preparación rumbo a la competencia nacional.

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      "Cada uno de nuestros atletas llega al Nacional con la ilusión de competir, mejorar sus marcas y poner muy en alto el nombre de San Luis Potosí. Más allá de los resultados, nos sentimos orgullosos del trabajo que cada integrante ha realizado para estar presente en este campeonato."

      La delegación potosina viajará a Guadalajara este 29 de julio, mientras que las actividades oficiales comenzarán el 30 de julio con la entrega de kits, el reconocimiento de la pista y la ceremonia inaugural del campeonato.

      La Asociación de Atletas Máster de San Luis Potosí hizo un llamado a la comunidad deportiva del estado para respaldar a sus representantes, quienes buscarán destacar en una competencia que reunirá a atletas de categorías comprendidas entre los 30-34 y los 80-84 años de edad, reflejando el crecimiento y la fortaleza del atletismo máster potosino.

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