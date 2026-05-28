Valgren arrasa y logra su 1ra. victoria
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ANDALO.- Michael Valgren ganó la 17.ª etapa del Giro d´Italia el miércoles, mientras Jonas Vingegaard protegía su liderato en la clasificación general.
Fue la primera victoria en el Giro para el ciclista danés Valgren, de 34 años, quien se escapó del grupo de cabeza cuando faltaba aproximadamente 1 kilómetro (0,6 milla). Vingegaard llegó sin problemas con el pelotón para mantener su ventaja en la general, de más de cuatro minutos.
La etapa del miércoles llevó a los corredores de regreso a Italia en un recorrido de 202 kilómetros (126 millas) desde Cassano d´Adda hasta Andalo. La 16.ª etapa, ganada por Vingegaard el martes, cruzó la frontera hacia Suiza.
En la 18.ª etapa del jueves, los corredores permanecerán en Italia para afrontar un recorrido ondulado de principio a fin.
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El Giro termina el domingo en Roma. El Giro femenino se disputa del 30 de mayo al 7 de junio.
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