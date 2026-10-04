logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Fotogalería

Pastes Kiko´s continúa creciendo en San Luis Potosí con nuevas sucursales y la llegada de Lotus Cafetería

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Valioso triunfo de Cefor San Luis en patio ajeno ante Necaxa 1-2

Por Romario Ventura

Octubre 04, 2026 03:00 a.m.
A
Valioso triunfo de Cefor San Luis en patio ajeno ante Necaxa 1-2
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Cefor Promotora San Luis consiguió una valiosa victoria como visitante al imponerse 2-1 al Necaxa en la ciudad de Aguascalientes, dentro de la quinta jornada de la temporada 2026-2027 del Grupo XII de la Tercera División Profesional. Con este resultado, el conjunto de Soledad de Graciano Sánchez alcanzó los nueve puntos en el torneo.

      El triunfo permitió a la escuadra potosina colocarse en la sexta posición de la tabla, mientras que Necaxa se quedó en el lugar 12 con apenas tres unidades. El encuentro resultó cerrado desde el inicio, en buena medida porque ambos equipos ya se conocían tras haberse enfrentado previamente en la Copa Promesas.

      Durante la primera media hora predominó la lucha en medio campo, hasta que al minuto 32 José María Hernández Faz abrió el marcador para Cefor Promotora. La ventaja, sin embargo, duró poco, ya que dos minutos más tarde Emiliano Peñaloza aprovechó una desatención defensiva y consiguió el empate para Necaxa, con el 1-1 que se mantuvo hasta el descanso.

      En la segunda mitad, ambos conjuntos buscaron con insistencia el gol de la diferencia y generaron oportunidades frente al arco rival, aunque sin precisión en la definición. Fue hasta el minuto 78 cuando una buena jugada colectiva terminó en los pies de Leonardo Santiago Pastrana, quien mandó el balón al fondo de la red para colocar el 2-1 a favor de los potosinos.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En los minutos finales, Cefor Promotora San Luis mostró orden defensivo y supo neutralizar los intentos de reacción del conjunto hidrocálido hasta el silbatazo final. De esta manera, el equipo sumó tres puntos importantes fuera de casa y retomó confianza dentro de la pelea por los primeros lugares del Grupo XII.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Estados Unidos aplasta al Tri
        Estados Unidos aplasta al Tri

        Estados Unidos aplasta al Tri

        SLP

        Pulso Online

        México cayó 3-0 en el primer clásico de Rafael Márquez

        Rafael Márquez sorprende con alineación para México vs Estados Unidos
        Rafael Márquez sorprende con alineación para México vs Estados Unidos

        Rafael Márquez sorprende con alineación para México vs Estados Unidos

        SLP

        El Universal

        Rafael Márquez mezcla jugadores jóvenes y consolidados para el Clásico de CONCACAF.

        Gran Premio de Bahrein culmina la clasificación
        Gran Premio de Bahrein culmina la clasificación

        Gran Premio de Bahrein culmina la clasificación

        SLP

        El Universal

        Kimi Antonelli hereda la pole position tras la penalización a Red Bull por cambio de motor.

        Drew Rasmussen domina a Yankees con juego sin hit
        Drew Rasmussen domina a Yankees con juego sin hit

        Drew Rasmussen domina a Yankees con juego sin hit

        SLP

        AP

        El jonrón de Jonathan Aranda fue decisivo para la victoria de Tampa Bay.