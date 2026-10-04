Valioso triunfo de Cefor San Luis en patio ajeno ante Necaxa 1-2

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Cefor Promotora San Luis consiguió una valiosa victoria como visitante al imponerse 2-1 al Necaxa en la ciudad de Aguascalientes, dentro de la quinta jornada de la temporada 2026-2027 del Grupo XII de la Tercera División Profesional. Con este resultado, el conjunto de Soledad de Graciano Sánchez alcanzó los nueve puntos en el torneo.

El triunfo permitió a la escuadra potosina colocarse en la sexta posición de la tabla, mientras que Necaxa se quedó en el lugar 12 con apenas tres unidades. El encuentro resultó cerrado desde el inicio, en buena medida porque ambos equipos ya se conocían tras haberse enfrentado previamente en la Copa Promesas.

Durante la primera media hora predominó la lucha en medio campo, hasta que al minuto 32 José María Hernández Faz abrió el marcador para Cefor Promotora. La ventaja, sin embargo, duró poco, ya que dos minutos más tarde Emiliano Peñaloza aprovechó una desatención defensiva y consiguió el empate para Necaxa, con el 1-1 que se mantuvo hasta el descanso.

En la segunda mitad, ambos conjuntos buscaron con insistencia el gol de la diferencia y generaron oportunidades frente al arco rival, aunque sin precisión en la definición. Fue hasta el minuto 78 cuando una buena jugada colectiva terminó en los pies de Leonardo Santiago Pastrana, quien mandó el balón al fondo de la red para colocar el 2-1 a favor de los potosinos.

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En los minutos finales, Cefor Promotora San Luis mostró orden defensivo y supo neutralizar los intentos de reacción del conjunto hidrocálido hasta el silbatazo final. De esta manera, el equipo sumó tres puntos importantes fuera de casa y retomó confianza dentro de la pelea por los primeros lugares del Grupo XII.