Vencen Mets a Bravos 7-6 en extra innings

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ATLANTA.- Luis Torrens conectó un doble de dos carreras con dos outs en la 10ma entrada y los Mets de Nueva York, últimos en la clasificación, vencieron 7-6 a los Bravos de Atlanta, líderes del Este de la Liga Nacional, la noche del lunes para dividir la serie de cuatro juegos.

El doble del venezolano Torrens al jardín izquierdo impulsó a Bo Bichette, quien abrió la entrada en segunda base como corredor designado, y a Jared Young, para poner la pizarra 7-5. Young recibió un pelotazo del novato derecho de los Bravos Owen Murphy (0-1) en su debut en las Grandes Ligas. Murphy, de 22 años, fue llamado desde Triple-A Gwinnett antes del juego.

Matt Olson conectó dos jonrones por Atlanta, incluido un batazo de dos carreras en la novena que empató el juego.

El derecho de los Mets Luke Weaver permitió un doble productor de Michael Harris II en la 10ma, pero logró el salvamento.

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El dominicano Juan Soto conectó un jonrón de tres carreras para tomar la ventaja, ante el cerrador All-Star de los Bravos, el cubano Raisel Iglesias, con dos outs en la novena, para darle a Nueva York una ventaja de 5-3.

El cerrador de los Mets Devin Williams desperdició la ventaja sin sacar un out. Ozzie Albies pegó un doble para abrir la novena y anotó con el jonrón de Olson hacia la banda contraria al jardín izquierdo para empatar el juego. Brooks Raley (3-3) consiguió el último out en la novena.

Carson Benge tuvo dos hits, incluido un jonrón, por Mets.

Reynaldo López permitió una carrera en cinco entradas por Atlanta. El derecho de Mets Freddy Peralta permitió tres carreras, una limpia.