Venus Williams regresa con fuerza en Abierto de Estados Unidos junto a Leylah Fernandez

NUEVA YORK (AP) — Venus Williams competirá en dobles femeninos del Abierto de Estados Unidos después de recibir el martes una invitación especial junto a Leylah Fernandez, finalista de individuales en 2021.

Williams, de 45 años, está participando en su primer torneo de Grand Slam en dos temporadas tras regresar al tenis profesional en julio, después de 16 meses fuera del circuito.

Compitió en dobles mixtos la semana pasada y luego en individuales el lunes por la noche. Ambas participaciones fueron posibles también mediante invitaciones especiales de la Asociación de Tenis de Estados Unidos.

Williams fue eliminada en la primera ronda en cada ocasión, pero estaba encantada de volver a la cancha después de lidiar con lesiones y enfermedades. Se sometió a una cirugía por fibromas uterinos el año pasado y habló el lunes, tras su eliminación en tres sets en individuales ante Karolina Muchova, 11ma cabeza de serie, sobre el alivio de estar libre de dolor.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

"¡Oh!, ¿qué me demostré a mí misma?" dijo Williams, repitiendo parte de la pregunta de un reportero en su conferencia de prensa posterior al partido. "Creo que para mí, volver a la cancha se trataba de darme la oportunidad de jugar más saludable. Cuando juegas sin estar saludable, está en tu mente. No es sólo cómo te sientes. También te quedas atrapada en tu mente. Así que fue agradable estar más libre".

Williams se convirtió en la competidora de mayor edad en jugar individuales en el Abierto de Estados Unidos desde 1981, y los espectadores disfrutaron cada momento, saludándola, tomándole fotos y videos, y gritando "¡Vamos, Venus!" durante el partido.

La despidieron de la cancha del estadio Arthur Ashe con una ovación de pie.

Además de sus siete trofeos de individuales de Grand Slam, Williams posee 14 títulos importantes en dobles femeninos, todos con su hermana menor, Serena, como su compañera. Dos de esos títulos fueron en Nueva York, en 1999 y 2009.

Jugaron juntas por última vez en el Abierto de Estados Unidos en 2022, el año en que Serena disputó su último partido de individuales allí.

Williams y Fernández, canadiense de 22 años, se enfrentarán a la sexta dupla preclasificada, compuesta por la ucraniana Lyudmyla Kichenok y la australiana Ellen Perez, en la primera ronda.

Fernández, de padre ecuatoriano, cayó ante Emma Raducanu en la final de individuales del Abierto de Estados Unidos hace cuatro años.

Williams no había jugado un partido oficial en ningún lugar desde el Abierto de Miami en marzo de 2024 hasta que, sorprendentemente, aceptó una invitación especial para el torneo de cancha dura en Washington el mes pasado. Participó en los eventos de individuales y dobles allí, ganando un partido en cada categoría.

Este Abierto de Estados Unidos es su primer major desde que jugó en Flushing Meadows en 2023.