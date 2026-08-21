Verstappen seguirá en Red Bull

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ZANDVOORT.- Max Verstappen afirma que consideró seriamente dejar la Fórmula 1 antes de que el cuatro veces campeón se comprometiera el jueves por cuatro años más con Red Bull.

El anuncio de la extensión de su contrato, antes del Gran Premio de Holanda —en casa de Verstappen— este fin de semana, pone fin a las especulaciones de que podría buscar un fichaje bomba con otro equipo o abandonar el deporte.

Esto ocurre pese a que Red Bull ha tenido dificultades para igualar el ritmo del equipo líder, Mercedes, esta temporada, y a la propia frustración de Verstappen por cuánto dependen los autos de 2026 de la energía eléctrica.

"Después de las primeras carreras (de este año), le dije a Laurent (Mekies, director del equipo Red Bull): ´No vengas a mí con ningún tipo de preguntas sobre el futuro porque ni siquiera sé si quiero quedarme´. Sinceramente, siempre lo mantuvimos muy abierto", manifestó Verstappen.

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Añadió que las conversaciones con la F1 y con el organismo rector, la FIA, lo habían convencido de que "estamos trabajando lentamente hacia algo que se vuelve mejor y mejor" con los autos actuales, mientras que el nuevo contrato hasta 2030 podría abarcar un posible —aunque no confirmado— regreso a motores V8 más simples.

"Aunque no esté del todo contento con cómo es el paquete, sigo amando correr; esto sigue siendo la cúspide del automovilismo, así que todavía quiero estar aquí", agregó.

Consultado sobre si había hablado con otros equipos, respondió: "Creo que estuve más cerca de retirarme que de cambiar de equipo".