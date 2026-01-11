Vicente Sánchez publica misterioso mensaje tras derrota de Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO, enero 11 (EL UNIVERSAL).- Cruz Azul arrancó el Clausura 2026 con una derrota de 2-1 frente al Club León, pero la atención se desvió hacia Vicente Sánchez, ex entrenador del club, quien lanzó una fuerte indirecta en sus redes que causó revuelo.

Por medio de su cuenta de Instagram, el uruguayo fue contundente con las palabras que publicó, haciendo que la afición celeste se preguntara si el texto era para algún integrante del club en específico.

"El vender humo no está mal, el problema es de quien compra el humo", se lee en la publicación del extécnico celeste.

La imagen se viralizó en X (antes Twitter), donde la afición celeste se preguntaba si ese mensaje iba dirigido hacia Iván Alonso o al Ingeniero Velázquez, miembros de la directiva del equipo de la Noria. No obstante, algunos seguidores vieron como una mala estrategia hacer esa publicación.

"Con esas publicaciones menos va a regresar a Cruz Azul", escribió un internauta. "Ufff la flecha directa al presi", "Mentiras no dijo", "Si tiene diferencias con Iván que lo arreglen", son algunas de las respuestas hacia el mensaje de Vicente Sánchez.

Esta dolorosa derrota del cuadro celeste se sumó a la increíble noticia de no haber renovado su vínculo con la UNAM para utilizar el Estadio Olímpico Universitario, algo que ocasionó se quedaran sin casa para el Clausura 2026 a tan solo días de arrancar su participación.