logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡EXITOSOS!

Fotogalería

¡EXITOSOS!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Meta

Vicente Sánchez publica misterioso mensaje tras derrota de Cruz Azul

La derrota de Cruz Azul se ve empañada por el enigmático mensaje de Vicente Sánchez en redes sociales, generando debate entre los aficionados

Por El Universal

Enero 11, 2026 02:03 p.m.
A
Vicente Sánchez publica misterioso mensaje tras derrota de Cruz Azul

CIUDAD DE MÉXICO, enero 11 (EL UNIVERSAL).- Cruz Azul arrancó el Clausura 2026 con una derrota de 2-1 frente al Club León, pero la atención se desvió hacia Vicente Sánchez, ex entrenador del club, quien lanzó una fuerte indirecta en sus redes que causó revuelo.

Por medio de su cuenta de Instagram, el uruguayo fue contundente con las palabras que publicó, haciendo que la afición celeste se preguntara si el texto era para algún integrante del club en específico.

"El vender humo no está mal, el problema es de quien compra el humo", se lee en la publicación del extécnico celeste.

La imagen se viralizó en X (antes Twitter), donde la afición celeste se preguntaba si ese mensaje iba dirigido hacia Iván Alonso o al Ingeniero Velázquez, miembros de la directiva del equipo de la Noria. No obstante, algunos seguidores vieron como una mala estrategia hacer esa publicación.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


"Con esas publicaciones menos va a regresar a Cruz Azul", escribió un internauta. "Ufff la flecha directa al presi", "Mentiras no dijo", "Si tiene diferencias con Iván que lo arreglen", son algunas de las respuestas hacia el mensaje de Vicente Sánchez.

Esta dolorosa derrota del cuadro celeste se sumó a la increíble noticia de no haber renovado su vínculo con la UNAM para utilizar el Estadio Olímpico Universitario, algo que ocasionó se quedaran sin casa para el Clausura 2026 a tan solo días de arrancar su participación.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Vicente Sánchez publica misterioso mensaje tras derrota de Cruz Azul
Vicente Sánchez publica misterioso mensaje tras derrota de Cruz Azul

Vicente Sánchez publica misterioso mensaje tras derrota de Cruz Azul

SLP

El Universal

La derrota de Cruz Azul se ve empañada por el enigmático mensaje de Vicente Sánchez en redes sociales, generando debate entre los aficionados

Buffalo Bills y Jacksonville Jaguars se enfrentan en la NFL
Buffalo Bills y Jacksonville Jaguars se enfrentan en la NFL

Buffalo Bills y Jacksonville Jaguars se enfrentan en la NFL

SLP

El Universal

La emoción de la Ronda de Comodines continúa en la NFL con grandes enfrentamientos

León tumba a Cruz Azul y agrava su semana negra
León tumba a Cruz Azul y agrava su semana negra

León tumba a Cruz Azul y agrava su semana negra

SLP

El Universal

La Máquina suma su primera derrota.

Egipto elimina a Costa de Marfil
Egipto elimina a Costa de Marfil

Egipto elimina a Costa de Marfil

SLP

AP

Mohamed Salah consiguió su cuarto gol del torneo ante el campeón defensor