Xolos hacen trizas al León

Tijuana apagó con goleada el rugido de la Fiera en casa

Por El Universal

Septiembre 20, 2025 03:00 a.m.
A

México.- El Estadio Caliente se encendió con luces rojas, después de que los Xolos de Tijuana le propinaran una goleada (5-0) a la Fiera de León, apagando su rugido y desapareciéndola de la cancha.

A los Xolos solamente les bastaron 12 minutos para abrir el marcador en su favor, gracias a una anotación de Frank Boya. El segundo gol no tardó en llegar, pues Jackson Porozo le propinó un tanto a La Fiera en el 16.

Por más cambios que León intentó hacer para darle la vuelta al marcador, no fue suficiente. Rafael Inzunza anotó el tercero en el minuto 29. Y no conformes, Ezequiel Bullaude selló el cuarto en el 76.

Sin mayores esperanzas para La Fiera, Shamar Nicholson anotó el último gol en el último segundo del juego.

Con esto, los Xolos de Tijuana alcanzaron 18 partidos anotando gol. Buen augurio, pues también representó su cuarta victoria en el torneo Apertura 2025.

El siguiente reto de Tijuana será ante Santos Laguna. Mientras que, por su parte, León recibirá la visita de los Cañoneros de Mazatlán.

