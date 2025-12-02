Cruz Azul y Tigres chocan en una semifinal de alto voltaje

Finalizaron los cuartos de final del Apertura 2025 de la Liga MX y los cuatro semifinalistas ya conocen a su rival. Cruz Azul enfrentará a Tigres en dos duelos (ida y vuelta) que prometen dar espectáculo, un cruce en busca de un boleto de la Gran Final. El primero de los compromisos se llevará a cabo en el Estadio Olímpico Universitario el 3 de diciembre, es decir, el miércoles en punto de las 19:00 hrs. Será un encuentro crucial ya que los dirigidos por Nicolás Larcamón buscarán conseguir ventaja para llegar cómodamente a "El Volcán", un recinto que sin duda se hace pesar, sin embargo, los felinos también sueñan con el título, por ende, buscarán hacer su papel de protagonistas y conseguir un resultado favorable para llegar a casa y con su gente con un panorama a su favor.

A pesar de que el futuro parece ser emocionante por la calidad y jerarquía de rivales que están instalados en semifinales, también debemos conocer de que manera llegaron a estas instancias ambos equipos. "La Máquina" dejó en el camino a las Chivas, una serie que se definió en el partido de vuelta, pues en el Akron el encuentro no prosperó y culminó sin goles, pero para el encuentro de vuelta la historia fue distinta, 90 minutos nos envolvieron en emociones tras un agónico partido que finalizó 3-2 a favor de los de La Noria con gol de último minuto de "Charly" Rodríguez.

Los dirigidos por Guido Pizarro se midieron ante los Xolos de Tijuana, el encuentro de ida se jugó en el Estadio Caliente, una cancha que suele ser de las más complicadas en el futbol mexicano, y sorpresivamente finalizó 3-0 a favor de los Xolos. Tigres llegó a la vuelta con su gente y la ilusión de revertir la situación, darle vuelta al marcador era el objetivo.

Dicho y hecho, Tigres no solo revirtió la situación, sino que, además, vacunó con cinco tantos a Tijuana y no recibió un solo gol, sin duda que mostró una cara completamente distinta a la del encuentro de ida, el marcador final fue 5-0 a favor de los universitarios de la UANL.

Ambos equipos son conscientes de que están a tan solo cuatro juegos de levantar el título del Apertura 2025 de la Liga MX, y ambos mostraron en instancias pasadas e incluso en el torneo regular su poderío. Si miramos la tabla general de la Liga MX se enfrenta el lugar #2 (Tigres) ante #3 (Cruz Azul), presenciaremos una semifinal digna de lo hecho a lo largo del certamen.

Cruz Azul vs Tigres (Ida)

Día y hora: miércoles a las 19:00 hrs

Estadio: Estadio Olímpico Universitario

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX.