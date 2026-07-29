Zidane, nuevo DT de Francia

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PARÍS.- El exastro Zinedine Zidane reconoció sentir "una alegría inmensa" luego de haber sido anunciado oficialmente como nuevo DT de Francia en reemplazo de Didier Deschamps, con quien compartió el plantel de los "Bleus" que ganó el Mundial 1998.

"Es una inmensa alegría. Estoy feliz con lo que me está pasando hoy. No tengo palabras. Mantengo la calma, pero estoy lleno de emoción. Estoy listo para afrontar el reto. Eso es lo que me impulsa hoy", aseveró Zidane durante su presentación como nuevo DT de Francia.

"Dirigir a Francia era lo único que quería hacer. A lo largo de los años, he recibido otras ofertas de clubes, pero las rechacé todas para centrarme en la selección nacional", reveló el ex talentoso mediocampista de 54 años.

Zidane estaba libre luego de su segundo exitoso ciclo como DT del Real Madrid, con el que ganó 3 ediciones consecutivas de la Champions League, 2 de la Supercopa de Europa y del Mundial de Clubes además de 2 títulos de la Liga y de la Supercopa de España.

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La Federación Francesa de Futbol (FFF) presentó oficialmente a Zidane como sucesor de Deschamps, quien dejó el cargo luego de 14 años y tras guiar a los "Bleus" a ganar el Mundial de Rusia 2018 antes de la final de Qatar 2022 y el cuarto puesto en la Copa del Mundo 2026 disputada en Estados Unidos, México y Canadá.

Zidane, quien marcó 2 de los goles con que Francia venció por 3-1 a Brasil en la final del Mundial 98, ya demostró en Real Madrid su capacidad para lidiar con un plantel compuesto por estrellas de la jerarquía del portugués Cristiano Ronaldo, el alemán Toni Kroos, el español Sergio Ramos y Karim Benzema, quien dejó los "Bleus" en diciembre de 2022.

Esta cualidad de Zidane será muy importante para lidiar con figuras como el capitán Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola y Michael Olise, integrantes de la selección francesa que finalizó en el cuarto puesto del Mundial 2026.

"Bienvenido a tu casa", publicó en redes sociales Mbappé para celebrar el arribo de Zidane luego de haberse convertido en el máximo artillero de la historia de la Copa del Mundo con 22 goles gracias a las 10 conquistas que marcó en el Mundial 2026, en el que encabezó la lista de anotadores al igual que en Qatar 2022, en el que sumó 8 redes.

"Hoy, para mí, hay continuidad y un sueño. Durante cuatro o cinco años, rechacé ofertas de clubes para ser el DT de Francia. Era lo único que quería hacer. Conocí a este equipo de niño, desde las categorías inferiores hasta llegar a la selección absoluta", remarcó Zidane.

"Daré todo de mí para que este equipo siga ganando, es lo único que me importa. Siempre vi a este equipo como su futuro entrenador, por eso rechacé cualquier otra oferta. Lo único que quería hacer después del Real Madrid era la selección francesa", insistió "Zizou".

A su vez, el presidente de la FFF, Philippe Diallo, reveló que, cuando le confirmó su candidatura, Zidane simplemente le dijo: "Presidente, sé cómo ganar". "Pronto verán mi estilo. Llevaba el número 10 en el campo, y lo que me importa es marcar goles. Viví en España durante 25 años. Era un líder en el terreno de juego, y hoy lo soy gracias a mi experiencia", subrayó el flamante DT, que debutará el 25 de septiembre, cuando los "Bleus" visitarán a Turquía por la primera fecha del Grupo A1 de la quinta edición de la Nations League que completan Italia y Bélgica.

"Mi primer partido será contra Turquía. Jugaremos cuatro veces en septiembre y estaré con los jugadores casi tres semanas. Es una excelente manera de prepararme", celebró Zidane, quien también palpitó los duelos contra Italia, que anunció el retorno como DT de Roberto Mancini.