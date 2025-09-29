China propone eliminar las manijas eléctricas en autos por seguridad

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 29 (EL UNIVERSAL).- Parecía que las manijas eléctricas habían llegado para quedarse gracias a su innovación y comodidad.

Sin embargo, China, que parece llevar el estandarte de la vanguardia tecnológica en cuanto a la industria automotriz se refiere, ha puesto a consulta pública esta decisión.

Este retroceso tecnológico tiene detrás motivos de seguridad en situaciones de emergencia, la cual podría extrapolarse a todo el mercado automotriz de los fabricantes chinos.

En Autopistas te contamos todo lo que tienes que saber.

¿Eliminarán las manijas eléctricas?

China prepara un cambio en cuanto a las manijas eléctricas se refiere. De acuerdo con un proyecto presentado por el Ministerio de Industria y Tecnología (MIIT) de China ha presentado un proyecto que busca eliminarlas.

Si el proyecto logra convertirse en ley podría no solo afectar a los autos que circulan por las calles Chinas, sino a todos los autos que el país asiático exporta al resto del mundo, obligando a los fabricantes a replantearse el diseño de las manijas eléctricas.

¿Cuál es el objetivo de este cambio?

Este cambio tiene el objetivo de facilitar las labores de rescate o de escape en accidentes viales o siniestros. Se busca conseguir este objetivo recuperando las manijas con función mecánica.

¿Cuáles son los cambios que se buscan?

Según información de Car News China, los cambios considerados son los siguientes:

Cada puerta, excluyendo la del maletero, tendrá que tener una manija con función mecánica.

En caso de accidentes que involucren eventos térmicos en la batería el auto tendrá que poder abrirse mediante manijas sin herramientas.

Las manijas de las puertas externas tendrán que tener un espacio adecuado para la operación manual de 60 x 20 x 25 mm.

Las manijas internas también tendrán que funcionar mediante función mecánica.

Si se instalan manijas eléctricas será necesario tener manijas mecánicas de respaldo.

Las manijas internas deben ser visibles y fácil y plenamente identificables.

El debate de las manijas eléctricas surge debido a la presión internacional sobre su funcionamiento, donde incluso la NHTSA en Estados Unidos se encuentra investigando al respecto.

Por su parte, Tesla, uno de los grandes fabricantes de autos eléctricos se encuentra analizando sus diseños luego de los reportes de atrapamiento en estos autos de acuerdo con la propia marca.