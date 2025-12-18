¿Cuándo sale Olinia, el auto eléctrico mexicano?

El proyecto del auto eléctrico Olinia, impulsado por el Gobierno de México, avanza y ya tiene fechas clave rumbo a su lanzamiento comercial.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que el prototipo del vehículo estará listo a mediados de 2026 y que la producción en serie arrancaría en el primer trimestre de 2027, periodo en el que también podría salir a la venta.

LEA TAMBIÉN Claudia Sheinbaum Pardo llegará en auto Olinia al Mundial FIFA 2026 Sheinbaum Pardo revela avances en el desarrollo del auto Olinia para el Mundial FIFA 2026, enfatizando la colaboración con empresas públicas y privadas.

Durante su conferencia del lunes 15 de diciembre, la mandataria federal detalló que recientemente supervisó el desarrollo del proyecto al reunirse con profesores e investigadores en Puebla, quienes están a cargo del diseño de los tres modelos de Olinia, todos 100 por ciento fabricados en México.

Sheinbaum explicó que Olinia no busca competir con vehículos de gran tamaño ni con el transporte público masivo, sino que se trata de un mini vehículo eléctrico, pensado específicamente para las ciudades mexicanas y la movilidad de corta distancia.

"El objetivo es que ya esté listo el prototipo a mediados del próximo año", señaló la presidenta, al confirmar que será en 2026 cuando se presenten oficialmente los primeros modelos, para posteriormente iniciar su fabricación a gran escala.

En cuanto a su salida al mercado, precisó que la producción en serie comenzaría entre enero y marzo de 2027, y que el principal nicho del vehículo será sustituir mototaxis y transporte de carga menor, particularmente en centros históricos y zonas urbanas con alta densidad.

Los modelos de Olinia estarán enfocados en dos usos principales: movilidad de barrio, para traslados con personas, menores o insumos, y uso comercial de carga y reparto, dirigido a pequeños comerciantes y servicios urbanos.

Sobre el precio, aunque aún no se han definido costos oficiales, el Gobierno federal ha adelantado en ocasiones previas que no superaría los 150 mil pesos, con el objetivo de que sea accesible para las familias mexicanas. Los precios finales, puntos de venta y esquemas de financiamiento se darán a conocer una vez presentados los prototipos.

Auto eléctrico Olinia.

Finalmente, Sheinbaum destacó que la producción de Olinia generará miles de empleos, aunque aclaró que todavía no se define la ubicación de la planta ensambladora. Entre las opciones consideradas se encuentra Ciudad Sahagún, Hidalgo, aunque la decisión final aún está en análisis.