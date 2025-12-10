Ford Edge 2026 debuta en México

La Ford Edge 2026 ya está disponible en México y lo hace con un cambio radical. La SUV abandona el concepto tradicional de dos filas y se convierte en un modelo de tres filas híbrido, con mayor tamaño, nuevo diseño y una promesa que llama la atención: hasta 1,100 kilómetros por tanque, según cifras de la marca.

La tercera generación se produce en la planta de Changan Ford, en China, y llega al mercado nacional como un producto global dirigido a familias que buscan espacio sin renunciar a consumo moderado y tecnología.

El sistema de propulsión combina un motor 2.0 litros EcoBoost con asistencia híbrida para entregar 271 HP y 298 lb-piede torque. Se acopla a una transmisión CVT eléctrica, orientada a la suavidad de marcha. La versión Trend opera con tracción delantera, mientras que Titanium añade AWD, útil para caminos húmedos o tierra ligera.

En dimensiones, Edge crece de manera notable: 5 metros de largo, 2.1 metros de ancho y 2.9 metros entre ejes. Ese volumen se refleja en una cabina amplia, donde sobresalen el techo panorámico, la tercera fila abatible y la cajuela eléctrica de manos libres. El exterior adopta parrilla oscura, faros LED animados y rines de 20 pulgadas. Los tonos disponibles incluyen Azul Capri, Blanco Brillante, Negro Obsidiana y Gris Brillante.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La atmósfera interior apunta a una experiencia más cercana al segmento premium: asientos con ventilación y calefacción, reposapiés en la segunda fila, pantalla central de 13.2 pulgadas, sistema B&O de 12 bocinas y funciones remotas mediante Ford App.

En seguridad, Edge 2026 incorpora control crucero adaptativo, centrado de carril, alerta de tráfico cruzado, monitoreo de punto ciego, cámara de reversa, frenos ABS y EBD, seis bolsas de aire y frenado post-colisión. La marca ofrece además el programa Ford Protect, con garantía extendida de hasta seis años o 120,000 kilómetros.

Precios en México

Edge Trend 2026 híbrida FWD: $897,000 pesos

Edge Titanium 2026 híbrida AWD: $987,000 pesos

Ford considera a Edge 2026 una pieza clave para su estrategia de electrificación en el país. Ya está en distribuidores y competirá directamente con nuevas SUV híbridas de gran tamaño, como Renault Koleos Híbrida.