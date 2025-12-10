logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

EXITOSOS

Fotogalería

EXITOSOS

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Motor

Ford Edge 2026 debuta en México

Más grande, más eficiente y pensada para siete pasajeros.

Por Redacción

Diciembre 10, 2025 11:34 a.m.
A
Ford Edge 2026 debuta en México

La Ford Edge 2026 ya está disponible en México y lo hace con un cambio radical. La SUV abandona el concepto tradicional de dos filas y se convierte en un modelo de tres filas híbrido, con mayor tamaño, nuevo diseño y una promesa que llama la atención: hasta 1,100 kilómetros por tanque, según cifras de la marca.

La tercera generación se produce en la planta de Changan Ford, en China, y llega al mercado nacional como un producto global dirigido a familias que buscan espacio sin renunciar a consumo moderado y tecnología.

El sistema de propulsión combina un motor 2.0 litros EcoBoost con asistencia híbrida para entregar 271 HP y 298 lb-piede torque. Se acopla a una transmisión CVT eléctrica, orientada a la suavidad de marcha. La versión Trend opera con tracción delantera, mientras que Titanium añade AWD, útil para caminos húmedos o tierra ligera.

En dimensiones, Edge crece de manera notable: 5 metros de largo2.1 metros de ancho y 2.9 metros entre ejes. Ese volumen se refleja en una cabina amplia, donde sobresalen el techo panorámico, la tercera fila abatible y la cajuela eléctrica de manos libres. El exterior adopta parrilla oscura, faros LED animados y rines de 20 pulgadas. Los tonos disponibles incluyen Azul Capri, Blanco Brillante, Negro Obsidiana y Gris Brillante.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


La atmósfera interior apunta a una experiencia más cercana al segmento premium: asientos con ventilación y calefacción, reposapiés en la segunda fila, pantalla central de 13.2 pulgadas, sistema B&O de 12 bocinas y funciones remotas mediante Ford App.

En seguridad, Edge 2026 incorpora control crucero adaptativo, centrado de carril, alerta de tráfico cruzado, monitoreo de punto ciego, cámara de reversa, frenos ABS y EBD, seis bolsas de aire y frenado post-colisión. La marca ofrece además el programa Ford Protect, con garantía extendida de hasta seis años o 120,000 kilómetros.

Precios en México

  • Edge Trend 2026 híbrida FWD: $897,000 pesos

  • Edge Titanium 2026 híbrida AWD: $987,000 pesos

Ford considera a Edge 2026 una pieza clave para su estrategia de electrificación en el país. Ya está en distribuidores y competirá directamente con nuevas SUV híbridas de gran tamaño, como Renault Koleos Híbrida.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Ford Edge 2026 debuta en México
Ford Edge 2026 debuta en México

Ford Edge 2026 debuta en México

SLP

Redacción

Más grande, más eficiente y pensada para siete pasajeros.

El Nissan Versa 2026 se filtra en México: así será su nueva imagen
El Nissan Versa 2026 se filtra en México: así será su nueva imagen

El Nissan Versa 2026 se filtra en México: así será su nueva imagen

SLP

Redacción

Una foto espía revela el rediseño exterior y las mejoras que traerá el sedán japonés.

Lamborghini entrega el primer Temerario en Miami
Lamborghini entrega el primer Temerario en Miami

Lamborghini entrega el primer Temerario en Miami

SLP

El Universal

El lujo personalizado de Lamborghini llega a Miami con la entrega del primer Temerario, un superdeportivo único en su clase.

México evalúa imponer arancel de 50% a autos chinos
México evalúa imponer arancel de 50% a autos chinos

México evalúa imponer arancel de 50% a autos chinos

SLP

Redacción

Especialistas ven la medida como gesto hacia EU previo a la revisión del T-MEC.