Fotos | Chocan tráileres en Libramiento Oriente

Por Redacción

Diciembre 10, 2025 11:06 a.m.
A
Fotos | Chocan tráileres en Libramiento Oriente

Un accidente que involucró a dos tráileres se registró la madrugada de este miércoles y mantuvo el tráfico detenido en su totalidad en el Libramiento Oriente (SLP-Matehuala).

El reporte fue antes de la 01:00 horas, cuando un tráiler chocó por alcance con otro tráiler con una tolva acoplada el cual se descuadró, obstruyendo los carriles en el kilometro9, en el tramo del entronque de carretera México al de la carretera Rioverde.

Al sitio acudieron autoridades para abanderar el accidente y liberar la circulación. No se reportan heridos. 

SLP

Redacción

