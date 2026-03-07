logo pulso
Ford llama a revisión 1.74 millones de vehículos por fallas en cámara trasera

NHTSA advierte que fallas en cámara trasera pueden aumentar riesgo de accidentes.

Por AP

Marzo 07, 2026 07:19 p.m.
A
Ford llama a revisión 1.74 millones de vehículos por fallas en cámara trasera

NUEVA YORK (AP) — Ford hizo dos llamados a revisión que afectan a casi 1,74 millones de vehículos en Estados Unidos, debido a problemas en el software que afectan las pantallas de la cámara de visión trasera.

Ford llamado a revisión software cámara trasera

Un componente interno del sistema de infoentretenimiento de ciertas camionetas Ford Bronco 2021-2026 y Ford Edge 2021-2024 podría sobrecalentarse y apagarse, impidiendo que aparezca la imagen trasera cuando los conductores ponen reversa, señaló la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos (NHTSA) en avisos publicados esta semana.

Además, algunos autos Ford Escape 2020-2022 y Lincoln Corsair 2020-2022, así como las camionetas Lincoln Aviator y Explorer 2020-2024, podrían mostrar una imagen trasera volteada o invertida.

NHTSA alerta problemas visión trasera Ford

Los llamados a revisión abarcan 849.310 Bronco y Edge, así como 889.950 Escape, Corsair, Aviator y Explorer. Ford calcula que todos estos vehículos presentan este defecto. A pesar de ello, la empresa no tiene conocimiento de lesiones o accidentes relacionados con ninguno de los dos retiros, según documentos de la NHTSA.

Aun así, la NHTSA ha advertido a los conductores que ambos problemas podrían incrementar el riesgo de un choque.

Para los propietarios de camionetas Bronco y Edge afectadas, Ford ofrece una actualización gratuita de software para el Módulo de Interfaz del Protocolo de Accesorios (APIM). Las cartas de notificación se enviarán por correo a los propietarios a finales de mes, y la solución estará disponible ya sea en un concesionario o mediante una actualización remota.

Pero, según señaló los anuncios de esta semana, aún se desarrolla una solución para el retiro que afecta a los modelos Escape, Corsair, Aviator y Explorer. Se tiene previsto que en los próximos meses se envíen cartas por correo para notificar a los propietarios sobre los riesgos de seguridad.

Ford no respondió de momento a mensajes de The Associated Press en busca de comentarios.

Para más información, los conductores pueden visitar el sitio web de la NHTSA y el buscador en línea de llamados a revisión de Ford usando el número VIN de su vehículo, o llamar a la línea de atención al cliente de la empresa al 1-866-436-7332.

