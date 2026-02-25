logo pulso
Motor

Geely EX2 llega a México con 395 km de autonomía

Ofrece hasta 395 km por carga y arranca en 374,900 pesos en preventa nacional.

Por Redacción

Febrero 25, 2026 11:06 a.m.
A
Geely EX2 eléctrico 2026

Geely EX2 eléctrico 2026

La marca china Geely abrió preventa en México del Geely EX2 2026, un hatchback eléctrico que promete hasta 395 kilómetros de autonomía y un precio de entrada de 374,900 pesos, colocándose entre las opciones más accesibles del segmento.

La preventa comenzó el 5 de febrero de 2026 y el proceso de compra se realiza exclusivamente a través del sitio oficial de la marca en el país. Aunque su presentación formal aún está pendiente, la firma busca medir la demanda desde esta primera etapa.

El EX2 fue el eléctrico más vendido en China durante 2025 y ahora busca replicar ese desempeño en México, donde el precio sigue siendo uno de los principales factores de decisión para quienes consideran dar el salto a la movilidad eléctrica.

Motor, batería y autonomía

El modelo incorpora un motor trasero de 114 caballos de fuerza y 110 libras-pie de torque, con tracción posterior. La batería tiene una capacidad de 40.8 kWh y ofrece tres modos de manejo: Eco, Confort y Sport.

En modo Eco, la marca declara una autonomía de hasta 395 kilómetros por carga, cifra que lo coloca como una alternativa competitiva dentro del segmento de eléctricos urbanos.

La batería está ubicada en el piso del vehículo, lo que reduce el centro de gravedad y mejora la estabilidad. El EX2 mide 4.1 metros de largo y 1.8 metros de ancho.

Equipamiento y seguridad

En el interior, incluye cuadro de instrumentos digital y pantalla central de 14.6 pulgadas compatible con Apple CarPlay inalámbrico. Dependiendo de la versión, el sistema de sonido integra cuatro o seis bocinas.

En seguridad, ofrece seis bolsas de aire, frenos ABS, control electrónico de estabilidad y asistente de frenado. También incorpora asistencias avanzadas como control crucero adaptativo, advertencia de abandono de carril e iluminación LED con encendido automático. La versión más equipada añade cámara 360 grados.

Versiones y precios en México

  • Geely EX2 GL 2026: 374,900 pesos

  • Geely EX2 GF 2026: 404,900 pesos

Con este posicionamiento, el EX2 competirá directamente con el BYD Dolphin Mini, cuyo precio arranca en 399,800 pesos.

Con esta propuesta, Geely apuesta por consolidarse en el mercado mexicano ofreciendo uno de los eléctricos más accesibles del país.

