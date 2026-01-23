Sheinbaum reacciona a compra de camionetas de lujo para ministros

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció sobre la adquisición de nueve camionetas blindadas tipo Jeep Grand Cherokee por parte de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al señalar que corresponde al propio Poder Judicial informar con detalle sobre esta compra, su justificación en materia de seguridad y los criterios utilizados por su órgano administrativo.

Indicó que pidió información, y el Poder Judicial le informaron que significa un ahorro de más de mil millones de pesos.

Luego de que se diera a conocer que los vehículos —cuyos precios oscilan entre un millón 100 mil y un millón 800 mil pesos sin blindaje— fueron adquiridos para garantizar la seguridad e integridad de las ministras y ministros, la mandataria federal explicó que solicitó información al respecto a través de la Secretaría de Gobernación.

"Pregunté el día de ayer cuando vi la nota. La secretaria de Gobernación hizo una consulta al comité de administración del Poder Judicial y nos dieron una nota informativa en la que se señala que existía un contrato de renta de vehículos y se decidió sustituirlo por la compra, lo que habría generado un ahorro de más de mil millones de pesos", señaló Sheinbaum.

No obstante, la presidenta subrayó que la Suprema Corte debe informar públicamente sobre la adquisición, particularmente si ésta responde a alguna situación de riesgo o amenaza específica contra las ministras y ministros.

"Todo ello tiene que informarlo la Corte", enfatizó, al precisar que su gobierno únicamente dio cuenta de la información que le fue proporcionada de manera institucional.

Sheinbaum habla sobre desempeño del nuevo pleno de la Corte

En otro tema relacionado con el Poder Judicial, Sheinbaum fue cuestionada sobre el desempeño del nuevo pleno de la SCJN, que desde el inicio de sus funciones en septiembre del año pasado ha emitido al menos seis fallos favorables a reformas y decretos promovidos por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, además de ratificar cambios impulsados por Morena en el Congreso, como la reforma que otorga facultades a la presidencia del INE para realizar nombramientos sin consultar al Consejo General tal como lo publicó EL UNIVERSAL.

Ante los señalamientos de una posible inclinación política del máximo tribunal, la presidenta rechazó emitir juicios y reiteró que esas preguntas deben ser respondidas por el propio Poder Judicial.

"Ellos tienen sesiones públicas; ahí están las discusiones de las ministras y los ministros y se pueden conocer sus argumentos", sostuvo.

Sheinbaum contrastó el funcionamiento actual de la Corte con etapas anteriores, en las que —dijo— las decisiones se tomaban de manera privada y llegaban prácticamente acordadas al pleno. "Hoy todas las sesiones son públicas, ya no existen las salas de discusión como antes, y los argumentos están a la vista", afirmó.

Finalmente, señaló que, como en cualquier tribunal constitucional, las resoluciones se sustentan en criterios legales y constitucionales, y recordó que en el pasado la Corte también votaba sistemáticamente en contra de las iniciativas del Ejecutivo.

"La función principal de la Corte es definir la constitucionalidad de lo que se discute, y ahí están sus argumentos", concluyó.



