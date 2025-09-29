Toyota lanza en México el Camry Híbrido

Toyota presentó en México el Camry Híbrido 2019, su tercer modelo híbrido en el mercado nacional y parte de un plan con el que la marca japonesa busca convertirse en la automotriz más limpia antes de 2050.

El sedán mediano llega con la nueva plataforma TNGA, la misma que utilizan Prius, C-HR y la próxima Rav4, y ofrece un amplio habitáculo con acabados de alta calidad, además de un equipamiento que lo coloca como una opción destacada en su segmento.

Diseño exterior

El Camry Híbrido presume líneas fluidas y un frente exclusivo para esta versión, diseñado para mejorar la aerodinámicay optimizar el consumo de combustible. En los costados destacan rines específicos, mientras que la parte trasera muestra una cintura alta que le otorga un estilo distintivo.

Interior y tecnología

El habitáculo incluye aire acondicionado automático dual con modo S-flow, diseñado para un enfriamiento eficiente y con menor gasto energético. Además, ofrece Apple CarPlay, pantalla de 8 pulgadas, sistema de audio JBL con 9 bocinas y subwoofer, y cargador inalámbrico Qi.

Desempeño y motor

En pruebas de manejo, el Camry Híbrido recorrió 380 kilómetros con un consumo promedio de 24.7 km/l. Está impulsado por un motor "Dynamic Force" de ciclo Atkinson, que entrega 208 hp combinados (7 más que la versión a gasolina), con transmisión HSD de engranaje planetario y 6 cambios simulados. El sistema conjuga el torque del motor a gasolina (163 lb-pie) y el del motor eléctrico (149 lb-pie), lo que asegura rebases y recuperaciones efectivas.

Conclusión y precio

El Toyota Camry Híbrido 2019 llega al país como un rival directo del Ford Fusion Híbrido, con un desempeño equilibrado para ciudad y carretera, y un precio competitivo:

$599,999 pesos, en una sola versión.

Toyota refuerza así su liderazgo en movilidad sustentable en México y confirma su meta: para 2025, tendrá un modelo híbrido por cada uno de gasolina en su portafolio.