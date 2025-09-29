logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

KA FEI, LA MEJOR OPCIÓN

Fotogalería

KA FEI, LA MEJOR OPCIÓN

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

En SLP, Foro Nacional para Prevención del Maltrato Animal

El evento se realizará los días 16 y 17 de octubre en la Universidad Politécnica

Por Redacción

Septiembre 29, 2025 10:26 a.m.
A
En SLP, Foro Nacional para Prevención del Maltrato Animal

San Luis Potosí será sede del Primer Foro Nacional para la Prevención del Maltrato Animal (Fonaprema), organizado por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP).

El evento se realizará los días 16 y 17 de octubre en la Universidad Politécnica, con entrada gratuita.

Se busca promover el diálogo, la capacitación y la creación de alianzas en favor del bienestar y la protección animal, ya que participarán especialistas locales y nacionales.

Durante dos días se ofrecerán conferencias magistrales, paneles, talleres y mesas de diálogo. El programa completo está disponible en las redes sociales del SECESP y en el sitio web: https://seguridad.slp.gob.mx/secesp/

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

TE PUEDE INTERESAR

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

En SLP, Foro Nacional para Prevención del Maltrato Animal
En SLP, Foro Nacional para Prevención del Maltrato Animal

En SLP, Foro Nacional para Prevención del Maltrato Animal

SLP

Redacción

El evento se realizará los días 16 y 17 de octubre en la Universidad Politécnica

Prevén chubascos y temperaturas de hasta 35°C en SLP
Prevén chubascos y temperaturas de hasta 35°C en SLP

Prevén chubascos y temperaturas de hasta 35°C en SLP

SLP

Redacción

Prevén lluvias acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento

Llaman a planear las compras del Buen Fin
Llaman a planear las compras del Buen Fin

Llaman a planear las compras del Buen Fin

SLP

Samuel Moreno

Crece muerte materna en niñas embarazadas
Crece muerte materna en niñas embarazadas

Crece muerte materna en niñas embarazadas

SLP

Ana Paula Vázquez