En SLP, Foro Nacional para Prevención del Maltrato Animal

San Luis Potosí será sede del Primer Foro Nacional para la Prevención del Maltrato Animal (Fonaprema), organizado por el Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública (SECESP).
El evento se realizará los días 16 y 17 de octubre en la Universidad Politécnica, con entrada gratuita.
Se busca promover el diálogo, la capacitación y la creación de alianzas en favor del bienestar y la protección animal, ya que participarán especialistas locales y nacionales.
Durante dos días se ofrecerán conferencias magistrales, paneles, talleres y mesas de diálogo. El programa completo está disponible en las redes sociales del SECESP y en el sitio web: https://seguridad.slp.gob.mx/secesp/
