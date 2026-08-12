A contrarreloj, buscan entre los escombros

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Bogotá, Col.- Colombia concentró este martes sus esfuerzos en la búsqueda de supervivientes, la atención a los damnificados y la evaluación de los daños tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes varias regiones del país y que ha causado hasta el momento centenares de muertos y miles de viviendas afectadas.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que asumió el cargo el viernes pasado, cifró en 181 los muertos; sin embargo, las cifras que incluyen las de las autoridades regionales suman al menos 240 fallecidos.

De ese balance regional, 95 muertos corresponden a Cali y otros 35 a municipios del Valle del Cauca, Risaralda contabiliza 90, Chocó 14 y Caldas seis.

De la Espriella, quien instaló el lunes en Bogotá un puesto de mando para atender la emergencia y posteriormente viajó a Quibdó y Cali, recorrió este martes Pereira, Manizales y Dosquebradas, ciudades más golpeadas por el terremoto, para coordinar la respuesta del Gobierno con las autoridades locales.

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Las operaciones de búsqueda y rescate continuaron este martes especialmente en Cali, donde las autoridades locales contabilizan 95 fallecidos y cientos de heridos.

Los daños materiales se extienden a numerosos municipios del Valle del Cauca. En El Cairo cerca del 80 % de las viviendas colapsaron, según las autoridades regionales, mientras que Dagua registra cientos de casas afectadas y dificultades en los servicios de energía y comunicaciones. Los hospitales de El Águila y Argelia también sufrieron daños que obligaron a habilitar centros de atención de campaña.

Envían ayuda

La emergencia ha movilizado ayuda dentro y fuera del país. El Banco de Alimentos de Bogotá anunció el envío de alrededor de 50 toneladas de alimentos y productos no perecederos, inicialmente hacia zonas afectadas de Valle del Cauca y Chocó.

El Salvador enviará dos aviones con 100 toneladas de ayuda humanitaria, después de que el Gobierno colombiano comunicara que por ahora necesita principalmente insumos y no personal extranjero de rescate o médico.

El futbolista colombiano Jhon Arias anunció además el envío, con recursos propios, de un avión con insumos médicos y profesionales sanitarios a Quibdó, su ciudad natal y capital del Chocó.

México ha preparado un contingente de 255 militares especializados en búsqueda y rescate, además de toneladas de medicamentos, alimentos y equipos para desplegarlo a Colombia en cuanto reciba una solicitud formal de ayuda del Gobierno de ese país.