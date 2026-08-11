México niega vínculos del nieto de Raúl Castro con mafia cubana

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 11 (EL UNIVERSAL).- El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México aseguró que no hay información ni pruebas con relación a los señalamientos que hizo el diario estadounidense "The New York Times" en su reportaje "Mafia Cubana de Quintana Roo".

México responde vínculos nieto Raúl Castro

En este último, relacionó a Raúl Guillermo Rodríguez Castro "El Cangrejo", nieto del expresidente de Cuba, Raúl Castro, con una red cubana que opera en México y dedicada al tráfico de personas.

Gabinete de Seguridad México sobre mafia cubana

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"No se cuenta con información ni pruebas propias respecto a los señalamientos atribuidos en dicha nota periodística, ni sobre los presuntos vínculos entre organizaciones criminales y funcionarios extranjeros, o familiares de estos, a que se hace referencia en el reportaje", dijo a través de un comunicado.