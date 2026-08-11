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Nacional

México niega vínculos del nieto de Raúl Castro con mafia cubana

El Gabinete de Seguridad de México afirmó no contar con información ni pruebas sobre los señalamientos del diario estadounidense.

Por El Universal

Agosto 11, 2026 08:26 p.m.
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México niega vínculos del nieto de Raúl Castro con mafia cubana
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      CIUDAD DE MÉXICO, agosto 11 (EL UNIVERSAL).- El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México aseguró que no hay información ni pruebas con relación a los señalamientos que hizo el diario estadounidense "The New York Times" en su reportaje "Mafia Cubana de Quintana Roo".

      México responde vínculos nieto Raúl Castro

      En este último, relacionó a Raúl Guillermo Rodríguez Castro "El Cangrejo", nieto del expresidente de Cuba, Raúl Castro, con una red cubana que opera en México y dedicada al tráfico de personas.

      Gabinete de Seguridad México sobre mafia cubana

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      "No se cuenta con información ni pruebas propias respecto a los señalamientos atribuidos en dicha nota periodística, ni sobre los presuntos vínculos entre organizaciones criminales y funcionarios extranjeros, o familiares de estos, a que se hace referencia en el reportaje", dijo a través de un comunicado.

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