Rod Stewart pausa gira de despedida tras procedimiento médico

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CIUDAD DE MÉXICO, agosto 11 (EL UNIVERSAL).- Rod Stewart tendrá que hacer una pausa en su gira de despedida, "The Final Run", tras someterse a un delicado procedimiento médico.

Detalles confirmados sobre el procedimiento y recuperación

La noticia fue dada a conocer esta tarde, a través de un comunicado que se publicó en las redes sociales del artista, donde se reveló que se encuentra bien, estable y retomando su vida diaria.

"Sir Rod Stewart se sometió con éxito a un procedimiento rutinario para la colocación de un stent coronario. Los médicos están satisfechos con su recuperación y Rod se encuentra muy bien; incluso, ya retomó sus actividades cotidianas", se lee en el mensaje.

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Impacto en la gira y conciertos en México

Sin embargo, aunque su evolución es favorable, por indicación médica, el británico deberá tomarse al menos un mes para recuperarse por completo, por lo que se vio obligado a cancelar varias de sus próximas presentaciones.

"Se tomará las próximas cuatro semanas para recuperarse plenamente antes de regresar a los escenarios. Desafortunadamente, esto significa que no podrá continuar con las fechas de su actual gira".

Aunque en el texto no se detallan las fechas afectadas, podrían estar las programadas en México para el próximo mes de septiembre.

Stewart había anunciado tres conciertos en el país: el 9 de septiembre en Monterrey, el 11 de septiembre en Guadalajara y el 13 de septiembre en la Ciudad de México.

Hasta el momento, las páginas de OCESA y Ticketmaster no han reportado ningún cambio, por lo que seguirían en pie. Sin embargo, la recomendación es esperar la información de los promotores y recintos oficiales para los respectivos reembolsos.