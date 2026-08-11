Muere policía de Soledad durante persecución

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Soledad de Graciano Sánchez, S.L.P.- Isaac Aldana Reyes, elemento del Grupo Panteras de la Guardia Civil Municipal de Soledad de Graciano Sánchez, murió la tarde de este martes durante una persecución a una pipa cuyo conductor presuntamente se negó a detenerse ante la presencia policial.

De acuerdo con los primeros informes oficiales, elementos municipales detectaron al conductor de la pipa en una situación presuntamente relacionada con la compra de sustancias ilícitas. Al advertir la presencia de los agentes, el conductor habría emprendido la huida, por lo que inició una persecución.

Durante el seguimiento, elementos del Grupo Panteras se incorporaron al operativo. En las inmediaciones de la carretera a Rioverde, detrás del Colegio Valladolid, la pipa realizó una maniobra de retorno y, en circunstancias que son investigadas, atropelló al oficial Isaac Aldana Reyes, quien conducía la motocicleta patrulla M-008.

A consecuencia del impacto, el elemento perdió la vida.

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El conductor de la pipa fue detenido y quedó a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica.

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Las autoridades realizan las investigaciones y peritajes correspondientes para establecer la mecánica de los hechos y deslindar responsabilidades.