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Proponen cartilla electrónica de vacunación en SLP

La iniciativa busca crear un registro digital individual con el historial de vacunas, dosis, fechas de aplicación y necesidades de refuerzo de cada persona.

Por Pulso Online

Agosto 11, 2026 09:23 p.m.
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Proponen cartilla electrónica de vacunación en SLP
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      San Luis Potosí, S.L.P.- La diputada Frinné Azuara Yarzábal presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Salud del Estado para establecer la creación de una cartilla electrónica de vacunación para las personas residentes en San Luis Potosí.

      La propuesta plantea que el sistema estatal de información en vacunación se base en un registro nominal de las vacunas aplicadas a cada persona. La cartilla sería gratuita, única e individual y coexistiría con la versión física.

      De acuerdo con la iniciativa, el sistema deberá permitir la interoperabilidad con instituciones federales de salud como el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar, con el objetivo de facilitar el acceso al historial de vacunación.

      El registro incluiría información como el tipo de biológico aplicado, número de dosis, fechas de aplicación y necesidades de refuerzo. Estos datos podrían consultarse a nivel individual, así como por colonia, municipio y región.

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      La propuesta también contempla que la Secretaría de Salud estatal implemente mecanismos de consulta digital y notificaciones sobre los esquemas de vacunación mediante aplicaciones móviles, portales web o códigos QR.

      El intercambio y manejo de la información deberá realizarse conforme a las disposiciones aplicables en materia de protección de datos personales y salud digital.

      La iniciativa establece además que la Secretaría de Salud, en coordinación con las instituciones del Sistema Nacional de Salud, deberá desarrollar y ejecutar el Programa de Vacunación Universal en la entidad.

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      El planteamiento fue turnado a las comisiones de Salud y Asistencia Social y de Hacienda del Estado para su análisis.

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