Seis muertos en ataque hutí a buque en Bab el-Mandeb

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Seis personas murieron por ataques de rebeldes hutíes de Yemen contra un buque en el estrecho de Bab el-Mandeb, informaron las autoridades yemeníes, mientras que fuerzas estadounidenses dispararon contra un barco que acusaron de intentar romper su bloqueo de los puertos iraníes.

Ataques hutíes y víctimas en Bab el-Mandeb

Cuatro tripulantes y dos combatientes aliados muertos, dice Yemen

Seis personas murieron el martes por misiles lanzados por hutíes de Yemen contra un buque en el estrecho de Bab el-Mandeb, dijeron autoridades yemeníes.

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La guardia costera de Yemen indicó que los muertos incluían a cuatro tripulantes y dos miembros de las Fuerzas de Resistencia Nacional aliadas al gobierno. Los hutíes dispararon tres misiles balísticos contra el buque comercial yemení, según el Ministerio de Transporte del gobierno reconocido internacionalmente.

Son las primeras muertes conocidas por ataques hutíes contra el transporte marítimo frente a Yemen en el más reciente episodio de combates en el país árabe.

Con el estrecho de Ormuz prácticamente cerrado por Irán, se ha renovado la atención sobre el mar Rojo y el estrecho de Bab el-Mandeb en el extremo sur de Yemen, que es una ruta alternativa para que Arabia Saudí envíe su petróleo.

El ataque contra el buque se produjo en medio de asaltos hutíes contra la ciudad portuaria de Mokha, en la costa del mar Rojo y controlada por el gobierno yemení con respaldo internacional, y otras zonas del país. Decenas de soldados gubernamentales y civiles han muerto en ataques desde la semana pasada, según el ejército yemení.

Los ataques se produjeron como parte de una escalada reciente de los hutíes contra las fuerzas gubernamentales en Yemen y contra instalaciones petroleras en la vecina Arabia Saudí, que respalda al gobierno yemení reconocido, así como contra el transporte marítimo del reino en el mar Rojo.

Los ataques hutíes podrían reavivar la guerra civil de Yemen tras una tregua de 2022, y abrir un nuevo frente en la guerra de Oriente Medio.

Mohammed Abdul-Salam, el principal negociador y portavoz de los hutíes, acusó a Arabia Saudí en una publicación en redes sociales de aprovechar el alto el fuego para endurecer un bloqueo aéreo y marítimo que impuso en 2015.

Dijo que los hutíes están abiertos a negociaciones, pero que cualquier acuerdo debe incluir el levantamiento del bloqueo.

Acción militar estadounidense en golfo de Omán

EEUU dispara contra barco al que acusó de intentar romper bloqueo

Estados Unidos informó el martes que sus fuerzas armadas dispararon contra un barco con bandera panameña en el golfo de Omán que intentó evadir el bloqueo estadounidense sobre los puertos iraníes. La medida se produjo mientras el presidente Donald Trump intenta mantener la presión económica sobre la República Islámica.

El Comando Central de Estados Unidos declaró que el buque hizo caso omiso a advertencias para detenerse, lo que llevó a un helicóptero a disparar misiles contra la sala de máquinas del M/V Vela Nova, inutilizando la embarcación. El comunicado no indicó si la tripulación del buque sufrió bajas.

Trump insistió el martes por la noche en que el ejército estadounidense tiene "control total" sobre el estrecho de Ormuz, a pesar de que Irán ha mantenido sus ataques contra barcos en dicha vía marítima, obstaculizando en gran medida el tráfico allí.

"Irán va bien, va absolutamente bien", dijo a los periodistas después de un viaje a Ohio. "Controlamos totalmente el estrecho de Ormuz. Tenemos control sobre él. Nadie más. Sólo nosotros", aseveró Trump.

El Comando Central aseveró que ha redirigido a 55 buques comerciales que intentaban burlar el bloqueo, inutilizado tres buques que no cumplieron y abordado dos. La Marina de Estados Unidos tiene actualmente más de 15 buques de guerra, incluidos dos portaaviones y un buque de asalto anfibio, desplegados en las aguas del mar Arábigo.

Irán se ha negado a ceder en sus exigencias de que Estados Unidos ponga fin a su bloqueo de los puertos iraníes, levante sus sanciones a la República Islámica y cumpla otras condiciones.

Irán cerró el estrecho en respuesta a la guerra que Israel y Estados Unidos lanzaron en su contra el 28 de febrero. Los ataques a la vía marítima —por la que antes de la guerra pasaba aproximadamente una quinta parte del petróleo comercializado en el mundo— y la incertidumbre sobre su futuro han mantenido los precios de la energía como un foco central de la política de Estados Unidos de cara a las elecciones legislativas de mitad de mandato de noviembre.

Diplomacia y tensiones en Oriente Medio

Ministro paquistaní regresa a Irán con la esperanza de aliviar tensiones con EEUU

El ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, viajó el martes a Teherán para reunirse con el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, y otros funcionarios.

La visita de Naqvi tenía como objetivo alentar a Irán a reanudar las negociaciones con Estados Unidos bajo un acuerdo de paz provisional mediado por Pakistán en junio, dijeron dos funcionarios. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a hablar con los medios.

Araghchi publicó fotos de su reunión con Naqvi en su canal privado de Telegram.

Es su sexto viaje a Irán como parte de las gestiones diplomáticas de Pakistán para aliviar las tensiones entre Irán y Estados Unidos.

—Munir Ahmed en Islamabad

Israel es criticado en reunión de la ONU por la violencia en Cisjordania

Cinco naciones europeas del Consejo de Seguridad de la ONU convocaron una reunión el martes, mientras que la nueva embajadora británica ante el organismo, Sarah MacIntosh, condenó la escalada de violencia en toda Cisjordania, calificando de "espantosos" los ataques de colonos contra aldeas palestinas, algunos de ellos perpetrados en compañía de soldados israelíes.

El embajador palestino ante la ONU, Riyad Mansour, denunció que la anexión israelí del territorio palestino ya está "en marcha, brutal e implacablemente". Instó a una acción internacional para trazar un camino hacia la autodeterminación palestina y la libertad.

El embajador israelí ante la ONU, Danny Danon, respondió diciendo: "Israel condena toda violencia contra israelíes y palestinos" y "no tolera el extremismo: lo enfrentamos".

Danon aseguró que los "ataques extremistas" de israelíes están disminuyendo y acusó a los miembros del consejo de ignorar los ataques "en aumento" de palestinos.

Derrocado dictador sirio es condenado en ausencia a muerte

En Siria, una corte condenó a muerte al exdictador Bashar Assad y a su hermano menor por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra durante el conflicto de 14 años que dejó alrededor de medio millón de muertos.

Assad y su hermano Maher, que huyeron a Rusia después de que insurgentes marcharan hacia Damasco en diciembre de 2024, fueron condenados en ausencia en el Cuarto Tribunal Penal de la capital siria.