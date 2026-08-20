Presidente De la Espriella presenta nueva cúpula militar en Barranquilla

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BOGOTÁ (AP) — El presidente colombiano Abelardo de la Espriella presentó el jueves a la nueva cúpula militar, a la que le encomendó "liberar a Colombia del crimen" y el "narcoterrorismo", en línea con su promesa de convertir la seguridad en una prioridad de su gobierno.

Acciones de la autoridad

"Cumplo la palabra que dije en campaña designando a una cúpula de nuestras fuerzas militares absolutamente extraordinaria que nos va a llevar, con la ayuda de Dios, a ganarle de manera decidida y contundente la guerra al crimen, al narcoterrorismo", aseguró De la Espriella en una declaración a la prensa desde Barranquilla, en el Caribe colombiano.

Al mando del Ejército estará el mayor general José Bertulfo Soto Sánchez; de la Armada Nacional, el vicealmirante Javier Jaimes Pinilla —quien se venía desempeñando como jefe de Planeación Naval de la institución— y de la Fuerza Aeroespacial, el mayor general Juan Jaime Martínez Ossa.

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Detalles confirmados

Como comandante general de las Fuerzas Armadas eligió al mayor general Erick Rodríguez Aparicio, quien fue retirado de un alto cargo en junio durante el gobierno de Gustavo Petro (2022-2026), en medio de una controversia por sus declaraciones sobre presuntas presiones de grupos armados ilegales en las elecciones presidenciales.

De la Espriella obtuvo la victoria electoral ese mes prometiendo mano dura contra los grupos armados ilegales y dando fin a las múltiples mesas de negociación de paz que había adelantado el izquierdista Petro por considerar que fue una estrategia fracasada que no logró desarmarlos.

"Vamos a traerle paz a nuestro pueblo, pero no la paz que se negocia con los bandidos arrodillando al Estado; la paz que se impone con la fuerza de las armas y las leyes", afirmó el conservador De la Espriella.

El mandatario reiteró que los ilegales tienen una "última oportunidad" para someterse a la ley o, de lo contrario, serán "dados de baja".

Colombia lidia con múltiples grupos armados ilegales pese a que hace una década firmó un acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Esa guerrilla se desarmó, pero su vacío territorial fue copado por otros grupos ilegales, incluyendo disidencias de las FARC, que se disputan las economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal.

De la Espriella, apodado "El Tigre", cuenta con el respaldo del presidente Donald Trump, quien lo apoyó en la campaña, para poner en marcha su estrategia de seguridad, incluida la lucha antinarcóticos.

Tras su posesión el 7 de agosto el Departamento de Estado estadounidense indicó que tiene la intención, en colaboración con el Congreso, de anunciar una ayuda de 1.000 millones de dólares para Colombia como "parte de un paquete de medidas de seguridad destinado a apoyar" al nuevo gobierno para combatir el "narcoterrorismo transnacional" y estrechar lazos económicos.