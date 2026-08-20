logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡Atmósfera multicolor!

Fotogalería

¡Atmósfera multicolor!

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

Exconcejal de Pozos denuncia abandono tras destituciones

Partidos no reaccionaron a despido masivo, acusa Alan Carreón

Por Martín Rodríguez

Agosto 20, 2026 03:00 a.m.
A
Exconcejal de Pozos denuncia abandono tras destituciones
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Dirigencias partidistas y diputados locales de oposición que "están bien vendidos", dejaron solos a los concejales de Villa de Pozos que fueron despedidos por intervención oficial, aseguró el exconcejal Dante Alan Carreón Sandoval.

      Dante Alan Carreón denuncia abandono a concejales de Villa de Pozos

      En entrevista, el exfuncionario indicó que ni unos ni otros se opusieron a un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dejó en estado de indefensión a los funcionarios afectados al endosar a los beneficiarios del despido, la responsabilidad de promover la controversia constitucional.

      Aseguró que los primeros que abandonaron a los integrantes del Concejo Municipal de Pozos fueron la diputada Mireya Vancini, el diputado Marcelino Rivera y el coordinador parlamentario Rubén Guajardo Barrera, quienes no se movilizaron para evitar la intervención para retirar del cargo a los concejales.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Omisión de diputados y partidos en defensa de concejales despedidos

      Recordó que también "los partidos políticos podrían haber hecho algo", por lo menos para intervenir y asegurarse de presentar una controversia constitucional, pero nadie lo hizo.

      Reprochó que tampoco intervino la fracción parlamentaria del PRI, a la que cuestionó por el papel de su dirigencia, no solo por la omisión sino por la forma en que se ha conducido.

      Explicó que a nivel nacional, el partido blanquiazul sí les ayudó con el caso, pero el fallo de la Corte es de todos conocido, y "a nivel local (en el PAN) están bien vendidos con el Verde".

      Añadió que incluso se quedaron solos al ser excluidos del paquete de denuncias que las autoridades partidarias locales podían haber presentado como propuesta para que a nivel nacional fueran agregadas a la petición de apertura de expedientes en contra de autoridades mexicanas, ante tribunales internacionales.

      Lo más visto

        MINUTO A MINUTO

        no te pierdas estas noticias

        Video | Exigen justicia para víctimas de recientes ataques armados
        Video | Exigen justicia para víctimas de recientes ataques armados

        Video | Exigen justicia para víctimas de recientes ataques armados

        SLP

        Rubén Pacheco

        La caravana avanzó por calles del centro histórico hacia la FGE en Eje Vial

        Realiza JEC labores de conservación en la Vía Alterna
        Realiza JEC labores de conservación en la Vía Alterna

        Realiza JEC labores de conservación en la Vía Alterna

        SLP

        Pulso Online

        Las cuadrillas trabajan en los primeros cinco kilómetros de la vialidad que conecta con el Eje 122 de la Zona Industrial

        Tras marcha, Fiscalía recibe a familiares de dos víctimas
        Tras marcha, Fiscalía recibe a familiares de dos víctimas

        Tras marcha, Fiscalía recibe a familiares de dos víctimas

        SLP

        Pulso Online

        La institución informó sobre las investigaciones por la muerte del universitario y las lesiones causadas a un adolescente

        Investigan a Tecmol por tala en márgenes del río Valles
        Investigan a Tecmol por tala en márgenes del río Valles

        Investigan a "Tecmol" por tala en márgenes del río Valles

        SLP

        Huasteca Hoy

        Romero Calzada tenía la intención de hacer del sitio un lugar con interés comercial y turístico