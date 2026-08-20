Exconcejal de Pozos denuncia abandono tras destituciones

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Dirigencias partidistas y diputados locales de oposición que "están bien vendidos", dejaron solos a los concejales de Villa de Pozos que fueron despedidos por intervención oficial, aseguró el exconcejal Dante Alan Carreón Sandoval.

Dante Alan Carreón denuncia abandono a concejales de Villa de Pozos

En entrevista, el exfuncionario indicó que ni unos ni otros se opusieron a un fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que dejó en estado de indefensión a los funcionarios afectados al endosar a los beneficiarios del despido, la responsabilidad de promover la controversia constitucional.

Aseguró que los primeros que abandonaron a los integrantes del Concejo Municipal de Pozos fueron la diputada Mireya Vancini, el diputado Marcelino Rivera y el coordinador parlamentario Rubén Guajardo Barrera, quienes no se movilizaron para evitar la intervención para retirar del cargo a los concejales.

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Omisión de diputados y partidos en defensa de concejales despedidos

Recordó que también "los partidos políticos podrían haber hecho algo", por lo menos para intervenir y asegurarse de presentar una controversia constitucional, pero nadie lo hizo.

Reprochó que tampoco intervino la fracción parlamentaria del PRI, a la que cuestionó por el papel de su dirigencia, no solo por la omisión sino por la forma en que se ha conducido.

Explicó que a nivel nacional, el partido blanquiazul sí les ayudó con el caso, pero el fallo de la Corte es de todos conocido, y "a nivel local (en el PAN) están bien vendidos con el Verde".

Añadió que incluso se quedaron solos al ser excluidos del paquete de denuncias que las autoridades partidarias locales podían haber presentado como propuesta para que a nivel nacional fueran agregadas a la petición de apertura de expedientes en contra de autoridades mexicanas, ante tribunales internacionales.